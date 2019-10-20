بلدية مدينة أبوظبي تطلق مبادرة " المفتش الصغير" لتوعية طلبة المدارس بشأن المحافظة على المظهر العام...

تنفذ بلدية مدينة أبوظبي حاليا من خلال بلدية مركز المدينة مبادرة تحت عنوان (المفتش الصغير) والتي تهدف إلى رفع مستوى الوعي والمسؤولية المجتمعية وغرس القيم الإيجابية لدى طلبة المدارس بشأن الحفاظ على المظهر العام للمدينة، وتحفيزهم على المشاركة الفعالة في مواجهة كافة أشكال مشوهات المظهر الجمالي العام للعاصمة أبوظبي.

وتأتي هذه المبادرة ضمن استراتيجية بلدية مدينة أبوظبي الرامية للمحافظة على المظهر العام للمدينة، وتؤكد المبادرة ضمن أهم أهدافها أن مسؤولية الحفاظ على جمال ونظافة مدينة أبوظبي لا تقع فقط على عاتق الجهات الحكومية وإنما هي مسؤولية كل فرد في المجتمع وذلك من منطلق مبدأ " كلنا مسؤول".

وأشار المركز أن مبادرة المفتش الصغير مستمرة لمدة شهرين، وتستهدف المدارس من طلاب الحلقة الثانية والثالثة من القطاع الحكومي والخاص، حيث تنقسم إلى جزئيين: الأول إرسال ومضات صباحية من خلال الطابور الصباحي وبشكل يومي بعنوان "ياك العِلم"

والثاني: عقد ورشة توعوية بعنوان " المفتش الصغير" للتعرف على أهم المخالفات والمشوهات وكيفية علاجها وإبلاغ الجهات المسؤولة عنها، حيث تنظر بلدية مدينة أبوظبي إلى أن أبناءنا الطلبة هم أساس الغد وجزء لا يتجزأ من بناء الوطن وذلك من خلال غرس قيم المسؤولية والولاء في نفوسهم ، وذلك باعتبار كل طالب مفتشاً لمدينته مما يزيد من وعي الطلاب ويقلل من المشوهات والمخالفات في المدينة، والارتقاء بالمظهر الحضاري والجمالي لعاصمة دولتنا الحبيبة مدينة أبوظبي.

ومنذ انطلاق المبادرة في 8 سبتمبر2019 تم توعيه ما يقارب 1600 طالب في سبع مدارس حتى الآن وهي: مدرسة النهضة بنات،مدارس الامارات الوطنية بنين، مدرسة الاتحاد الثانوية بنين،مدرسة عايشة بنت ابي بكر الحلقة الثالثة بنات ،مدرسة النهضة بنين، مدرسة عبدالجليل الفهيم – بنين،مدرسة الريم النموذجية بنات.

ضمن هذا الإطار تهيب بلدية مدينة أبوظبي بالأسر والمؤسسات التعليمية أهمية زرع قيم المسؤولية المجتمعية لدى الأطفال والطلبة وحثهم على السلوكيات الإيجابية التي من شأنها المحافظة على المرافق الترفيهية والخدمية ونظافة المدينة والبيئة ، وتعزيز حس المسؤولة لديهم تجاه محيطهم الحيوي وبيئتهم ومناطق سكنهم .