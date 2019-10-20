10 أيام من الاحتفالات بمناسبة 40 عاماً على افتتاح "حدائق المنتزه"

شكّلت حدائق المنتزه أحد المعالم الأساسية في طفولة أجيال عديدة في إمارة الشارقة، ودولة الإمارات العربية المتحدة، كانت وجهتهم في رحلاتهم المدرسية وأثناء العطل والإجازات، وهم مدعون اليوم للاحتفال بمرور 40 عاماً على تأسيسها، وذلك خلال الفترة من 21 و31 أكتوبر الجاري تحت شعار "أربعون عاماً من المرح"، حيث ستشمل الاحتفالات حفلة تنكرية يومية وهدايا للزوار.

الحدائق التي حملت عند إنشائها اسم "منتزه الجزيرة"، تحضر في الذاكرة الشعبية بسبب ريادتها في لحظة تاريخية كانت السباقة في تقديم مرافق وألعاب وفعاليات مائية، قبل أن يعاد افتتاحها في ديسمير 2018، لتضمّ جزيرة الأساطير ومملكة اللؤلؤ.

ينطلق الاحتفال بكرنفال يتقمص المشاركون فيه شخصيات فيلم "ساحر أوز"، الذي يعدّ من أهم كلاسيكيات السينما الغنائية مقتبساً عن رواية شهيرة للكاتب الأميركي ليمان فرانك بوم، ولا تزال شخصياته؛ الفتاة دوروثي جيل وساحر أوز ورجل الصفيح والساحرة الشريرة، مؤثرة لدى الأطفال بعد ثمانين عاماً على إنتاجه.

ويستضيف المنتزه يوم 25 أكتوبر الجاري ضمن سلسلة احتفالاته بهذه المناسبة، عروضاً سحرية إضافة إلى عروض للألعاب النارية عند الساعة 9:00 مساءً، كما ينظم في "جزيرة الأساطير" يومياً عرضاً تتجول من خلاله شخصيات فيلم "ساحر أوز" بأزيائها الملونة والنابضة بالحياة في أرجاء الحديقة.

وتتيح حدائق المنتزه للزوار الصغار لقاء شخصياتهم المفضلة في الفيلم، والاستمتاع بـ 26 لعبة تأخذهم في رحلة لاستكشاف مجموعة من الحكايات الخيالية والأساطير المستوحاة من تسع دول منها إسبانيا وإيطاليا وفرنسا ولندن والصين وهولندا.

Advertisements

وأعلنت الحدائق عن إتاحة الفرصة للدخول المجاني للحدائق خلال المهرجان للأطفال دون سن 12 عاماً، ممن يرتدون أزياء شخصية كرتونية كاملة، وسيحصل الزوار الذين يحضرون صورًا قديمة عن أنفسهم في الحدائق على خصم بنسبة 40 ٪ على تذاكر الدخول.

وقال خالد القصير، المدير العام لحدائق المنتزه: "دأبت حدائق المنتزه منذ إنشائها قبل أربعين عاماً على تقديم فعاليات ترفيهية مجتمعية تمكنت من خلالها أن تصبح واحدة من أكثر الوجهات الترفيهية جاذبيةً للزوار والسياح في الشارقة، بما توفره من مرافق متنوعة تناسب أفراد العائلة من جميع الأعمار مثل حديقة الألعاب الترفيهية والحديقة المائية المصممة وفق أعلى مستويات الأمان والسلامة".

وأشار إلى أن حدائق المنتزه، وهي إحدى أبرز مشاريع هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) أسهمت في تعزيز مكانة الشارقة وجهةً سياحية متميزة، موضحاً أن الحديقة المائية والترفيهية التي يحتضنها المنتزه تعد واحدةً من أهم المعالم السياحية في الإمارة وتتضمن ألعاباً ومرافق ترفيهية تلائم الزوار من جميع الفئات العمرية.

وأضاف "نتطلع من خلال هذه الوجهة الترفيهية الرائدة إلى تحقيق رؤية إمارة الشارقة وأهدافها الرامية إلى جذب 10 ملايين سائح بحلول عام 2021 "

يشار إلى ان حدائق المنتزه أنشئت في عام 1979، وتقع بالقرب من جزيرة العلم والسوق المركزي، ونجحت على مدى أربعة عقود بتطوير وتحديث مرافقها الترفيهية والخدمية ومعالمها السياحية وفق أعلى معايير السلامة الدولية، وكان آخرها في ديسمبر 2018 حيث أعيد افتتاح المنتزه بحلّته الجديدة وبدأ باستقبال الزوار في حديقتيه الرئيستين "جزيرة الأساطير"، الحديقة الترفيهية التي تضم مجموعة من ألعاب التحدي والمغامرة، والحديقة المائية "مملكة اللؤلؤ".