المجمّع الثقافي يستضيف ورشتي عمل حول تصميم العطور وتقنية التلوين على الأسطح الشفافة

ستضيف المجمّع الثقافي في الحصن، التابع لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، الأسبوع القادم ورشتي عمل من وحي أعمال الفنانة الإماراتية الشهيرة نجاة مكي، التي يُقام لها حالياً معرض فردي بعنوان "إضاءات" بين أروقة هذا المعلم الثقافي. سيتمكّن المشاركون خلال ورشة العمل الأولى المقامة يوم 20 أكتوبر من إنتاج عطور مستوحاة من لوحات الفنانة الإماراتية الرائدة، بينما ستشهد ورشة العمل الأخرى المقامة في 21 أكتوبر مشاركة الفنانة نجاة مكي بنفسها، حيث تقدم دورة تعليمية حول تقنية التلوين على الأسطح الشفافة.

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