احتفلوا بـ ديوالي في ذي بوينت وابن بطوطة مول عبر تنظيم جدول حافل بالألعاب النارية والعروض الترفيهية...

استعدوا للاحتفال بعيد الأنوار مع أفراد العائلة والأصدقاء في وجهتين من وجهات شركة نخيل مولز هما ذي بوينت في نخلة جميرا وابن بطوطة مول.

وصممت الوجهتان باقة مميزة من الفعاليات الحافلة بالمرح والأنشطة الترفيهية التي تتضمن الألعاب النارية وعروض التسوق والمسيرات الجوالة وغيرها الكثير، وذلك خلال الفترة من 17 حتى 27 أكتوبر الجاري.

ذي بوينت في نخلة جميرا: من 18 إلى 26 أكتوبر

تتضمن احتفالات ذي بوينت في نخلة جميرا، الواجهة البحرية للمطاعم والترفيه ، العروض الموسيقية والراقصة والترفيه، تتوجها عروض الألعاب النارية الساحرة يوم 26 أكتوبر. ويحصل زوار الوجهة كذلك على تخفيضات تصل نسبتها إلى 25% في عدد من المطاعم والمتاجر المختارة، منها 20% تخفيضاً على كلفة التنقل على متن مركبات كريم من وإلى الوجهة (رمز العرض الترويجي #The Pointe).

ابن بطوطة مول: من 17 إلى 27 أكتوبر

احتفلوا بعيد ديوالي في ابن بطوطة مول، أكبر مركز تسوق في العالم استوحيت تصاميمه من قصة تاريخية، وشاركوا في الرقصات الشعبية الهندية، مثل بانجرا ولافاني ودانديا وباراتانتايام وغومار، واستمتعوا بالتقاط صور السيلفى في المنصة المصممة خصيصاً بخلفيات احتفالية.

ويحصل زوار مركز التسوق كذلك على هدايا من الشموع المزخرفة وعروض مذهلة على الطعام ومثلها على المجوهرات والألعاب وأدوات الزينة والجمال واللياقة البدنية في عدد من المتاجر المختارة.