كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن ما الجديد في معرض ويتيكس هذا العام؟

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي (Dewa) عن مشاركة 55 دولة في الإصدار الحادي والعشرين من معرض المياه والطاقة والتكنولوجيا والبيئة (Wetex 2019) ومعرض دبي الرابع للطاقة الشمسية، وهو أكبر معرض للطاقة الشمسية في المنطقة.

ويتم تنظيم Wetex بواسطة هيئة كهرباء ومياه دبي ويخضع لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتحت رعاية الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية ورئيس هيئة كهرباء ومياه دبي.

وسيقام المعرضان في الفترة من 21 إلى 23 أكتوبر في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض.

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة ديوا ومؤسس ورئيس مجلس إدارة ويتكس: “المشاركة الدولية الواسعة في الدورة الحادية والعشرين للمعرض تؤكد على الثقة العالية في ويتكس كمنصة استراتيجية لاستكشاف التعاون المثمر بين القادة المحليين والعالميين”.

وأضاف: “نتطلع بثقة وتفاؤل إلى الإصدار الحالي من Wetex ، والذي سيشهد إطلاق مجموعة من الابتكارات الذكية المتطورة لأول مرة في المنطقة، وكذلك نتائج جهود البحث والتطوير الرئيسية التي سوف تساهم في إيجاد حلول قابلة للتطبيق لتحديات الحفاظ على الطاقة والمياه والاستدامة البيئية”.

ويقام معرض Wetex و Solar تحت مظلة الأسبوع الأخضر، والذي يهدف إلى زيادة الوعي بأهمية ترشيد استهلاك الطاقة والمياه وتعزيز ثقافة الاستدامة البيئية والحفاظ عليها. كما سينشر الوعي بين الأجيال الشابة بأهمية ترشيد الكهرباء والمياه والحفاظ على الموارد الطبيعية وتحفيزهم على ابتكار حلول جديدة تدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

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وسيضم المعرض لاعبين محليين وكيانات تعرض مشاريعها المبتكرة وأحدث التقنيات المتعلقة بقطاعات الطاقة والمياه والبيئة والتنمية الخضراء. وسيشمل ذلك مجموعة واسعة من الحلول الذكية في مجالات الطاقة المتجددة والمياه، وحلول الاستدامة وترشيد الاستهلاك، بحسب خليج تايمز.

وأكدت العديد من الشركات والكيانات الرائدة مشاركتها في الحدث، مثل إدارة الطاقة في أبو ظبي وهيئة الطرق والمواصلات في دبي و ABB و Acwa Power و Siemens و Emirates National Oil Company و Ghantoot Gulf Contracting و Ducab و Future Pipe Industries و Diamond Developers.

وتشارك سبع دول هي روسيا واليابان وسنغافورة والبرازيل وشيلي وإيرلندا وبولندا في Wetex لأول مرة.

كما أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي عن مشاركة 102 وثمانية شركات صينية في Wetex و Solar Show، على التوالي.

وأضاف الطاير: “لقد اشتركت هيئة كهرباء ومياه دبي في شراكة مع العديد من الشركات الصينية في مجالات الطاقة التي تشارك في مشاريعنا. وتعد مشاركة الصين الواسعة في ويتكس ذات أهمية قصوى لأنها أكبر مستثمر في العالم في مجال الطاقة المتجددة”.