هذا الموضوع عن كيف نمت القرية العالمية كوجهة عائلية في دبي؟

هناك شيء فريد حول القرية العالمية دائماً، سواء أكنت قادماً من أجل ركوب الملاهي المثيرة أو تناول وجبات الطعام المثيرة أو جولات الترفيه الثقافي أو التسوق، فهناك شيء للجميع.

ومن المنتظر افتتاح أكبر مقصد سياحي في العالم للتسوق وتناول الطعام والترفيه الثقافي والمغامرة والحفلات الموسيقية للموسم الرابع والعشرين في 29 أكتوبر.

وتعرض الشاشات الملونة والأجنحة المثيرة مشاهد من 78 دولة وثقافة، وكل ذلك بسعر تذكرة دخول لا يزيد عن 15 درهماً.

وبالنسبة للموسم المقبل، سيكون هناك عدد كبير من متاجر التسوق تضع العالم بين يديك، وتقدم منتجات عبر 26 جناحًا ريفيًا. وهناك أكثر من 60 لعبة رائعة توفر الكثير للعائلات والباحثين عن الإثارة على حد سواء.

وفي الموسم الماضي، زار أكثر من سبعة ملايين شخص القرية العالمية، ومنحوها 9.1 من أصل 10 على مقياس السعادة في دبي، بحسب غلف نيوز.

وتعد القرية العالمية من أشهر مناطق الجذب في دبي، ويقال إن أحدث إصدار من الحدث سوف يضم أكثر من 3500 متجر ومطعم تمثل ثقافات 78 دولة منفصلة عبر العديد من الأجنحة.

كما سضم هذا الموسم ما لا يقل عن 20000 من البرامج الثقافية والترفيهية المنفصلة في مجموعها خلال فترة ستة أشهر. ومن المقرر أيضا إقامة عروض الألعاب النارية كل يوم خميس وجمعة.

فيما يلي أهم الأسباب التي تجعل هذا الموسم من القرية العالمية أكبر وأفضل:

1. Ripley’s Believe it or Not

يعد متحف “صدق أو لا تصدق” Ripley’s Believe it or Not الأول من نوعه في الشرق الأوسط هو أحدث إضافة إلى مجموعة من المعالم السياحية المعروضة هذا الموسم. وسيكون امتياز الترفيه الأمريكي الشهير تجربة ترفيهية جديدة تمامًا لملايين ضيوف القرية العالمية.

2. Global Stunt Show: Survivor

يجلب “Global Stunt Show: Survivor” مستوى جديد تمامًا من الإثارة للموسم 24 من القرية العالمي. شاهد مشاهد القتال، والسيارات المنجرفة، وسائقي الدراجات البخارية، والدراجات الرباعية، والشاحنات المدهشة التي تقوم بأعمال مثيرة تتحدى الموت.

3. سيرك عالمي

سيعود فنانو السيرك من جميع أنحاء العالم لعام آخر، بمشاركة فرقة من المهرجين الكولومبيين؛ وتحديات خطيرة، بالإضافة إلى عجلة الموت الروسية والعديد من العروض الأخرى المثيرة.