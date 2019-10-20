الإمارات تواصل إغاثة العائدين إلى قراهم في الضالع

تواصل دولة الإمارات مساندة ودعم النازحين العائدين إلى قراهم المحررة بمديرية قعطبة في محافظة الضالع وذلك ضمن سلسلة الأعمال الإنسانية التي تقدمها للشعب اليمني في المحافظات المحررة.

ووزع متطوعو هيئة الهلال الأحمر الإماراتي السلال الغذائية على 400 أسرة في مناطق الريبي بحجر والمعزوب وشخب القريبة من الفاخر.

وأعرب ناجي المريسي مدير عام مديرية قعطبة عن شكر وتقدير السلطة المحلية والأهالي لدولة الإمارات وجهودها الإنسانية التي دأبت عليها لإغاثة الشعب اليمني بشكل عام ومديرية قعطبة بشكل خاص.

من جانبهم أعرب المستفيدون عن تقديرهم لجهود الهلال الأحمر الإماراتي ومبادرته ..منوهين بأن "الهلال الإماراتي" كان أول الواصلين لهم لتقديم المساعدات والتخفيف عنهم من آثار الحرب التي اجتاحت مناطقهم خلال الستة أشهر الماضية.

يذكر أن دولة الإمارات تقدم الدعم لمحافظة الضالع في مختلف المجالات وتضمن الجانب الإغاثي تقديم أكثر من 27 ألف سلة غذائية استفاد منها ما يقارب 190 ألف نسمة وتوزيع 1800 كسوة عيد لأسر الشهداء و20 براد ماء إلى جانب تقديم 430 خيمة و65 خزان مياه.