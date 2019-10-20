الطقس صحو إلى غائم جزئياً

أبوظبي (الاتحاد) توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر، ورطبا ليلاً وصباح الاثنين، على بعض المناطق الساحلية والداخلية، وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وقد تصل سرعتها إلى 38 كم/‏ ساعة، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

تشهد الدولة امتداد مرتفع جوي سطحي مع امتداد منخفض جوي ضعيف، على جنوب الدولة، يصاحبه امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، والذي أدى إلى تهيئة الفرصة أمس، إلى تشكل السحب الركامية التي صاحبها سقوط أمطار ورياح نشطة السرعة مثيرة للغبار والأتربة أدت إلى تدني الرؤية الأفقية إلى أدنى مستوياتها، أحياناً على بعض المناطق الشرقية والشمالية والداخلية من الدولة. حيث سقطت أمطار على مناطق متفرقة من الدولة أمس.

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