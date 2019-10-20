مشروع الهير السكني بمعيار «اللؤلؤة الواحدة»

عمر الحلاوي (العين)

نظمت أمس هيئة أبوظبي للإسكان بالتعاون مع شركة «مساندة» جولة إعلامية في مشروع الهير السكني في العين، الذي تم تصميمه وفق معيار اللؤلؤة الواحدة، واشتملت الفيلا على مساحة خارجية واسعة تتضمن حديقة أمامية وخلفية وموقفاً داخلياً للسيارات يتسع لـ4 مركبات، وبوابات إغلاق وفتح أوتوماتيكية، ومدخل مشاة، بالإضافة إلى مساحة أمام المنزل يمكن استخدامها في الزراعة التجميلية، وتضم كل فيلا غرفاً تضم شرفة خارجية مع تصميم داخلي مريح للأسرة الإماراتية.

وقال محمد جمعة المنصوري مدير مشروع الهير السكني في شركة «مساندة»: إن المشروع يشتمل على مسجدين الأول يستوعب 300 مصل والثاني يستوعب ألف مصل ومحلين تجاريين بمساحة 360 متراً مربعاً لكل محل يقعان في وسط المنطقة بالقرب من المسجد، ويشتمل المشروع على 5 مساحات خضراء تضم كراسي ومناطق مظللة للعوائل، و4 حدائق سكنية من بينها حديقة عامة و3 حدائق سكنية، وتبلغ المساحة الكلية للمشروع نحو مليون متر مربع، ويضم شجر الغاف ونباتات محلية، وشبكة للصرف الصحي بطول 9.1 كيلو متر، وشبكة تصريف مياه الأمطار بطول 8 كيلومترات.

ولفت إلى أن المشروع طبق فيه اشتراطات الاستدامة إذ أقيمت عوازل للجدران وللزجاج تقلل استهلاك الكهرباء، وتبلغ مساحة الأرض 45 ×45 متراً ومساحة البناء داخل الفيلا تبلغ 500 متر مربع، كما تضم الفلل سخان المياه في سقف المنزل يعمل بالطاقة الشمسية.

وتشتمل المساحات الخضراء للعوائل بين الفلل على كراسي للجلوس ومظلات ومساحة خضراء بطراز جميل وتصاميم رائعة تماثل أرقى المراكز التجارية، كما تم إنشاء المماشي حول الفلل لتسهيل ممارسة الرياضة مع ممشى للدرجات الهوائية وتوسيع المساحات والملاعب الصغيرة في مناطق متفرقة من المشروع.