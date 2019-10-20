جولات لـ«التميز الحكومي العربي» للتعريف بمعايير الجائزة

دبي (الاتحاد)

عقدت الأمانة العامة لجائزة التميز الحكومي العربي بالتنسيق مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية، سلسلة من الندوات التعريفية والاجتماعات التنسيقية للتعريف بالجائزة شملت عدداً من الدول العربية، من بينها مملكة البحرين وسلطنة عمان والمملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية التونسية، حضرها وزراء ومسؤولون وخبراء ومديرو الإدارات المتخصصة في مجالات التميز والجودة الحكومية.

وتهدف جائزة التميز الحكومي العربي التي أطلقت برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وتعد الأولى من نوعها عربياً في مجال التطوير والتميّز الإداري، إلى إحداث حراك عربي في الإدارة والأداء الحكومي، وتعزيز التنمية الإدارية العربية ونشر ثقافة التميز المؤسسي واعتمادها نهجاً في عمل الحكومات.

وأكد الدكتور ناصر القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية عضو مجلس أمناء جائزة التميز الحكومي العربي، أهمية دعم وتعزيز مشاركة الدول العربية في الجائزة، وإنجاحها بتحقيق أهدافها في نشر ثقافة الجودة والتميز، من خلال تسليط الضوء على التجارب الناجحة، وتكريم الكفاءات الحكومية، ما يدعم إحداث تغيير إيجابي في العمل الحكومي العربي.

من جهته، أكد الدكتور عبد الرحمن عبد المنان العور مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية عضو مجلس أمناء جائزة التميز الحكومي العربي، أن مجلس أمناء الجائزة حريص على تحقيق أوسع مشاركة عربية في مختلف فئات الجائزة، بما يسهم في تعزيز جهود حكومات الدول العربية لتبني ممارسات وتصميم مبادرات ترسخ التميز وجودة الأداء نهجاً مؤسسياً.

وأكدت مريم الحمادي مساعد المدير العام للأداء والتميز الحكومي في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، أمين عام جائزة التميز الحكومي العربي، أن الجائزة تجسد رؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم راعي الجائزة للشراكة والتعاون العربي في تعزيز التميز وجودة الأداء ودعم جهود التحديث الحكومي، والاحتفاء بالنماذج العربية المتميزة الملهمة، ما يسهم بترسيخ التميز ثقافة عمل حكومي عربي ترتقي بجودة حياة المجتمعات.

وفي إطار زيارة فريق جائزة التميز الحكومي العربي لسلطنة عمان، عقد معالي الشيخ خالد بن عمر بن سعيد المرهون وزير الخدمة المدنية في السلطنة، اجتماعاً تنسيقياً مع مريم الحمادي أمين عام جائزة التميز الحكومي العربي، بحضور سالم بن مسلم البوسعيدي وكيل الوزارة لشؤون التطوير الإداري وعدد من مسؤولي الوزارة.

كما تم تنفيذ ندوة تعريفية بمملكة البحرين استضافها ديوان الخدمة المدنية في المملكة، للتعريف بجائزة التميز الحكومي العربي ومعاييرها، ومفاهيم الجودة والتميز الحكومي.

وفي المملكة الأردنية الهاشمية، تم تنفيذ الندوة التعريفية بحضور معالي ياسرة غوشة وزيرة الدولة لتطوير الأداء المؤسسي.

كما عقدت الأمانة العامة لجائزة التميز الحكومي العربي ندوة للتعريف بفئات ومعايير الجائزة، في الجمهورية التونسية.