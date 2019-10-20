«تأمين الفعاليات» تستعرض خطط فرق العمل لرأس السنة الميلادية

دبي (الاتحاد) استعرض المشاركون في الاجتماع الأول للجنة تأمين فعاليات رأس السنة الميلادية 2020، مناطق تواجد أفراد الجمهور من العائلات والأفراد القادمين لمشاهدة الاحتفالية السنوية والألعاب النارية، وتحديد مناطق الدخول والخروج، ومواقف السيارات، ومسار المواصلات من وإلى الحدث، إضافة إلى مناقشة التحديات التي واجهت اللجنة في السنوات السابقة، وطرق التغلب عليها في السنة الجديدة.

وترأس الاجتماع، اللواء عبدالله علي الغيثي مساعد القائد العام لشؤون العمليات بالوكالة، رئيس لجنة تأمين الفعاليات، بحضور العميد سيف مهير المزروعي مدير الإدارة العامة للمرور نائب رئيس لجنة تأمين الفعاليات، والعميد راشد خليفة الفلاسي مدير إدارة الطوارئ في الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، وممثلين عن شركة إعمار، وأعضاء لجنة تأمين الفعاليات من مختلف الجهات الحكومية وشبه الحكومية، وعدد من الضباط.

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