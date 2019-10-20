الإمارات تشارك القضاء الدستوري المصري الاحتفال بيوبيله الذهبي

القاهرة (وام) شاركت دولة الإمارات في الاحتفال باليوبيل الذهبي لإنشاء القضاء الدستوري المصري الذي أقيم أمس بمقر المحكمة الدستورية العليا بالقاهرة.

ترأس وفد الدولة في الاحتفالية المستشار محمد حمد البادي رئيس المحكمة الاتحادية العليا، بحضور القاضي محمد عبدالرحمن الجراح من قضاة المحكمة، والقاضي عبدالرحمن البلوشي مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة العدل.

واستقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، رؤساء المحاكم الدستورية والعليا المشاركين في الاحتفالية الدولية للعيد الذهبي للقضاء الدستوري المصري، وذلك بحضور المستشار سعيد مرعي عمرو رئيس المحكمة الدستورية العليا في مصر، والمستشار الدكتور عادل عمر شريف نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية: إن الرئيس السيسي استهل اللقاء بتوجيه التهنئة إلى المحكمة الدستورية العليا المصرية بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبي للقضاء الدستوري المصري، مؤكداً فخره وجميع المصريين بالمحكمة الدستورية العليا، وما تتمتع به من خبرة وتقاليد قضائية راسخة أسست منذ عقود طويلة.

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