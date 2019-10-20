شرطة رأس الخيمة تلتقي «الجالية الهندية»

رأس الخيمة (الاتحاد)

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، لتعزيز جودة الحياة لكل من يعيش في الإمارة، وتحقيق مبدأ الأمن مسؤولية الجميع، دشن اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة برنامج مبادرة التواصل الميداني مع الجاليات المقيمة في الإمارة.

جاء ذلك من خلال الزيارة التي قام بها للجالية الهندية في مقرها المتمثل بلجنة الإغاثة الهندية بمنطقة النخيل في رأس الخيمة، ورافقه خلال الزيارة العميد عبدالله علي منخس مدير عام العمليات الشرطية والعميد طارق محمد بن سيف نائب مدير عام العمليات الشرطية بالإنابة والمستشار أول سيف الشفيري مستشار الأداء المؤسسي والاستراتيجي، والعقيد مروان عبدالله جكه مدير مكتب القائد العام بالإنابة والدكتور راشد محمد السلحدي مدير إدارة الشرطة المجتمعية وعدد من الضباط، حيث تم الالتقاء بمجموعة من مختلف شرائح الجالية الهندية المقيمة في الإمارة.

وخلال اللقاء أكد بن علوان أن زيارة الجالية الهندية جاءت حرصاً من شرطة رأس الخيمة على تنفيذ توجيهات صاحب السمو حاكم رأس الخيمة لتعزيز الترابط بين الشرطة والجاليات لتأكيد استدامة الشراكة وفق مبدأ الأمن مسؤولية الجميع، ولتحقيق الأمن المجتمعي وتحسين وتطوير الخدمات الشرطية بصفة خاصة والخدمات الحكومية بصفة عامة لكل المقيمين والمستثمرين والزوار، وتسهيل حياة الناس عند ممارسة أعمالهم، خاصة ونحن في عام التسامح، ويأتي النزول الميداني للشرطة بهدف الاطلاع والاستماع للجالية الهندية بصورة مباشرة، وتلمس احتياجاتهم وتوجيه المعنيين لتلبيتها، وخاصة أن الجالية الهندية ساهمت بصورة مباشرة في النهضة التي شهدتها الإمارة. ومن جانبه أكد العميد عبدالله علي منخس مدير عام العمليات الشرطية، أنه تم اختيار الجالية الهندية كأول جالية ضمن الجاليات التي سيتم زيارتها.