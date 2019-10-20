«مكافحة المخدرات» يطلع على «الاستعلام المُبكر»

دبي (الاتحاد) ترأس معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، اجتماع مجلس مكافحة المخدرات على مستوى الدولة، الذي عقد بنادي ضباط شرطة دبي، بحضور الدكتور أمين حسين الأميري وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد لسياسات الصحة العامة والتراخيص، ومحمد أحمد الكويتي مدير عام الهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة، والعميد عيد محمد ثاني رئيس اللجنة الوطنية العليا لمكافحة الاتجار بالمخدرات، والدكتور حمد الغافري مدير المركز الوطني للتأهيل، والعميد عبدالرحمن محمد العويس رئيس المكتب التنفيذي لمجلس مكافحة المخدرات، والعقيد الدكتور راشد الذخري رئيس اللجنة الوطنية العليا للوقاية من المخدرات، وعدد من المسؤولين ومديري مكافحة المخدرات بالدولة.

واطلع المجلس على نظام المركز الوطني للاستعلام المُبكر، الذي يهدف إلى تعزيز الأمن الوطني، ومنع ارتكاب جرائم المخدرات قبل وقوعها، من خلال توفير قاعدة بيانات، تتضمن معلومات عن أصحاب السوابق في قضايا المخدرات وتاريخهم الإجرامي. كما استعرض المجلس الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات، والتي تتضمن تقليل فرص عرض المخدرات وخفض الطلب عليها.

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