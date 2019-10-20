وفاة شخصين في تدهور دراجة

أحمد مرسي (الشارقة) توفي شخصان في العقد الثالث من العمر، وأصيب آخران، من الجنسية الهندية، في حادث تدهور دراجة ترفيهية بمنطقة البداير السياحية في الشارقة، مساء أول أمس الجمعة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الذيد بالمنطقة لتلقي العلاج، وتعتبر حالتهما مستقرة.

وكانت غرفة العمليات في القيادة العامة لشرطة الشارقة قد تلقت بلاغاً بالحادث من مركز شرطة المدام، حول تدهور دراجة ترفيهية أثناء قيام قائدها بالصعود لتلال رملية مرتفعة في المنطقة، ونتيجة للسرعة الزائدة تدهورت الدراجة، ونتج عن ذلك وفاة شخصين في الموقع نتيجة تأثرهما بإصابات متفرقة ونزيف حاد.

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