«متلازمة داون» تنظم حملة «معاً لتحرير القدرات الكامنة»

دبي (الاتحاد)

نظمت جمعية الإمارات لمتلازمة داون بدبي حملتها «معاً لتحرير القدرات الكامنة» للسنة الثانية على التوالي، بمناسبة شهر التوعية بمتلازمة داون الذي يصادف أكتوبر من كل عام.

وقالت الدكتورة منال جعرور، رئيسة مجلس إدارة الجمعية، إن هذه الحملة تتضمن العديد من البرامج وورش العمل التخصصية المتنوعة التي صممت لتحقيق التوجهات الاستراتيجية للجمعية، والتي تشمل تأهيل ودمج ذوي متلازمة داون، ودعم الأسر وتطوير الخدمات، والتوعية المجتمعية والاستدامة.

ولفتت إلى برنامج «المناصرة الذاتية» الذي نظمته الجمعية، بالتعاون مع المنظمة الدولية لمتلازمة داون هذا العام، وشمل إمارات الدولة كافة، وتم خلاله تدريب المختصين والمتطوعين وأولياء الأمور، بهدف تأهيل وتمكين أصحاب الهمم من ذوي متلازمة داون، كي يكونوا مناصرين مدافعين عن حقوقهم، ومعبرين عن أنفسهم في شتى المحافل، وعلى رأسها الكونغرس العالمي لمتلازمة داون 2020 الذي ستستضيفه الدولة خلال الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر 2020، في مركز دبي التجاري العالمي. من جانبها، أشادت نوال آل ناصر، نائبة رئيس مجلس إدارة الجمعية، بما يقدمه القطاع الخاص من مساهمات في إنجاح برامج الجمعية، وتقديم خدمات نوعية لذوي متلازمة داون وأسرهم، منوهةً بمبادرة «القراءة كنز» التي تنظمها الجمعية منذ ثلاث سنوات، والعديد من المسابقات والأنشطة.