فتح الجسور المؤدية لمواقف «زعبيل دبي مول»

دبي (الاتحاد) أعلن مطر الطاير، المدير العام، رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، افتتاح الجسور المؤدية لمداخل ومخارج مبنى مواقف (زعبيل دبي مول) متعدد الطوابق التابع لشركة إعمار العقارية، وتشمل منحدرات الجسور التي تربط المسار العلوي لشارع المركز المالي، مع مبنى مواقف (زعبيل دبي مول)، كذلك منحدر الجسر الخارج من مبنى المواقف باتجاه شارع الشيخ زايد ومنطقة جميرا، إضافة إلى جسر المشاة الذي يربط بين مبنى المواقف ودبي مول، فيما سيتم افتتاح منحدرات الجسور التي تربط بين المسار العلوي لشارع المركز المالي، ومواقف السينما في دبي مول في مرحلة لاحقة بالتنسيق مع إعمار العقارية، حيث تقوم الشركة المنفذة للمشروع بوضع التشطيبات النهائية على الجسر تمهيداً لافتتاحه أمام الحركة المرورية.

وأضاف: «يعتبر هذا المشروع استكمالاً لأعمال مشروع الجسر الذي يربط بين شارع الخيل وشارع المركز المالي الذي نفذته الهيئة في مرحلة سابقة».

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