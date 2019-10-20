«الزراعة والسلامة الغذائية» تنفذ 12.7 ألف ساعة تدريبية

أبوظبي (الاتحاد) نفذت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية في أبوظبي 12,768 ساعة تدريبية لموظفيها، وفق خطة التدريب والتطوير السنوية الداخلية للهيئة، والتي ضمت 33 برنامجاً تدريبياً تم تقديمها من خلال موظفين ذوي مهارة وكفاءة عالية لنقل المعارف والخبرات، واستفاد منها أكثر من 654 موظفاً.

وقال المهندس ثامر راشد القاسمي، المتحدث الرسمي باسم الهيئة: «انطلاقاً من سعينا نحو النهوض بقدرات وكفاءات فرق عملنا، وإتاحة الفرصة أمام جميع الموظفين لتطوير قدراتهم وتنمية مهاراتهم وخبراتهم، وإيماناً منا بأهمية الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمتعاملين وإسعادهم، بادرت الهيئة بداية العام الجاري 2019 بإعداد وتنفيذ 806 دورات تدريبية لتطوير مهارات جميع موظفيها من الفئات غير الإشرافية لتمكينهم من تلبية احتياجات الوظائف ومجالات العمل المستهدفة بأفضل نسق، وبما يلبي توقعات وطموحات أصحاب العلاقة من متعاملين وشركاء، إلى جانب تدريب 79 موظفاً وحصولهم على شهادات تخصصية في عدة مجالات، منها المالية والعقود والمشتريات وإدارة الموارد البشرية والمرافق والخدمات والتدقيق الداخلي، عوضاً عن التحاق 1003 موظفين من الهيئة بمنصة التعليم الإلكتروني كورسيرا بالتعاون مع أكاديمية أبوظبي الحكومية، لتمكينهم من الالتحاق ببرامج تدريبية تخصصية في المجالات كافة مجاناً، بالإضافة إلى مجالات أخرى، ومساعدتهم على إثراء مهاراتهم وتعزيز قدراتهم المهنية والعلمية.

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