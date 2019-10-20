«بلدي خورفكان»: اعتماد توزيع 290 أرضاً سكنية وتجارية وصناعية للمواطنين

السيد حسن (خورفكان)

وافق المجلس البلدي لمدينة خورفكان على 290 طلباً لمواطنين للحصول على أراضٍ سكنية وتجارية وصناعية منذ يناير وحتى شهر أكتوبر من العام الجاري.

وقال الدكتور راشد النقبي، رئيس المجلس لـ«الاتحاد»: «تمت الموافقة الفعلية على 290 طلباً قدمها مواطنون من مدينة خورفكان للحصول على أراضٍ سكنية وتجارية وصناعية خلال الفترة من أول يناير وحتى أكتوبر من العام 2019 الجاري، وتم رفع جميع الطلبات التي وافق عليها المجلس البلدي للجهات الرسمية المختصة بالشارقة لإقرارها بشكل نهائي وتسليم المستفيدين الأراضي».

وذكر أنه تمت الموافقة على 148 طلباً لمواطنين للحصول على أراضٍ سكنية، والموافقة على 23 طلباً محولاً من الشارقة، ليكون العدد الإجمالي الذي تمت الموافقة عليه 171 طلباً تم إرسالها إلى دائرة التخطيط والمساحة لإقرارها بعد تطبيق الشروط والبنود القانونية كافة. كما تمت الموافقة على 119 طلباً مقدمة من مواطنين للحصول على أراضٍ صناعية وتجارية، وأرسلت إلى دائرة التخطيط والمساحة لإقرارها ومن ثم توزيعها على المواطنين في خورفكان وضواحيها، وفي المناطق المعروفة لدى الجميع.

وعلى صعيد آخر، قال رئيس المجلس البلدي لمدينة خورفكان: «إن الأمطار الأخيرة التي هطلت على المدينة قبل أيام، أعادت طرح ملف البنية التحتية والخدمات اللوجستية في المدينة، ما يكون سبباً في تضرر بعض المناطق بمياه الأمطار المتراكمة مثل المديفي وغيرها من المناطق، وتراكم المياه في بعض الدوارات والشوارع العامة».

ولفت إلى أن المجلس البلدي رفع عدداً من التوصيات المهمة إلى مجلس التخطيط بالشارقة، وجميعها تخص البنيّة التحتية في مدينة خورفكان، وأهمها ضرورة اعتماد مشروع الصرف الصحي في المدينة لتخفيف العبء على المواطنين وخلق بيئة صحية ونظيفة داخل خورفكان، فلم يعد من المقبول في الوقت الحالي دخول سيارات التنكر لسحب مياه الصرف الصحي من البيوت والمجمعات السكنية، وحالة الارتباك التي تقع مع هطول الأمطار بغزارة.

وأوضح أن المجلس رفع توصية إلى مجلس التخطيط بالشارقة بضرورة اعتماد مخططات إزالة البيوت القديمة في المدينة مثل بيوت مناطق الرفاع والخبة والبردي لكونها تسبب تشوهاً في المنظر العام، ولاستغلالها في المشاريع الخدمية، وبناء بيوت للمواطنين على مساحات تشكل جزءاً كبيراً من مساحة خورفكان.

ولفت إلى أن مشاريع تعبيد الطرق باتت من الضروري في خورفكان، وأهمها تعبيد وإنارة طرق منطقة الحراي السكنية الجديدة، وتوصيل المياه للمنطقة الصناعية بالحراي.

وأكد أن المجلس هو نبض الشارع وهو المتحدث عن جميع المواطنين في المدينة، ومن ثم نقوم بالتواصل مع الجهات المركزية المحلية في الشارقة لتحقيق ما يطالب به المواطن من خدمات تساعده على الاستقرار والشعور بالأمن والأمان في مدينته ومنطقته التابعة لخورفكان.