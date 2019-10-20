أبوظبي (الاتحاد) احتفلت كلية الخوارزمي الدولية في أبوظبي بتخريج دفعة «عام التسامح» من طلبتها بفرعي أبوظبي والعين وضمت هذه الدفعة عدد 275 خريجاً وخريجة موزعين على عدد من التخصصات والبرامج الاكاديمية في إدارة الأعمال والمصارف الاسلامية وتقنية المعلومات والتصميم الجرافيكي والرسوم المتحركة والإدارة الصحية، وتحاليل المختبرات الطبية، والإعلام والعلاقات العامة وذلك بالمسرح الوطني في أبوظبي.

وحضر الحفل الدكتور عاصم الحاج رئيس كلية الخوارزمي الدولية والسفير فهد سعيد المنهالي سفير الجمهورية اليمنية لدى الدولة وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى الدولة وممثلي الجهات ذات العلاقة من الشركاء الاستراتيجيين وأولياء أمور الخريجين. وأكد عاصم الحاج على أن الكلية تدشن استراتيجية شامله لتطوير مسيرتها الأكاديمية بما يلبي متطلبات استراتيجية التعليم العالي في الدولة ورؤية الإمارات 2071.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 275 خريجاً من دفعة عام التسامح في «الخوارزمي الدولية» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.