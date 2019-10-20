«خلونـا نساعدهم» تُلحق 16 طالباً بـ«كلية العلوم الصحية»

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

أوضحت سمية حارب السويدي رئيس مجلس أمناء مؤسسة الشيخ سعود بن صقر التعليمية الخيرية، أن حملة «خلونا نساعدهم» التي انطلقت في أغسطس الماضي استفاد منها حتى الآن 16 طالباً وطالبة تم إلحاقهم بدراسة مجال التمريض في كلية الطب والعلوم الصحية برأس الخيمة، منوهة أن الحملة حققت أحد أهدافها الأساسية في نشر التعليم وإتاحة حق التعليم للطلاب المحرومين وتعزير روح التسامح بين أفراد المجتمع.

وأكدت السويدي أن الحملة خصصت عدداً من المنصات في العديد من المواقع الموزعة على مستوى الإمارة، إضافة إلى قنوات رقمية وحساب بنكي وصناديق التبرعات والحصالات لتسهيل عملية التبرع والتمكن من جمع أكبر قدر من التبرعات وتفعيل المسابقات والفعاليات والأنشطة التثقيفية والتوعوية، المرتبطة بنشر روح التسامح والتعاون والتشجيع على التطوع وأهمية العمل الإنساني والخيري، منوه أن الحملة شهدت العام الماضي إقبالاً كبيراً من المحسنين والمؤسسات تم من خلالها جمع تبرعات مالية بلغت 5 ملايين درهم، استفاد منها أكثر من 600 طالب وطالبة علم موزعين على 59 مدرسة حكومية وخاصة وجامعة، وذلك بتغطية احتياجات الطلبة المعوزين ودعم التعليم في الإمارة للطلاب والأسر المتعثرين مادياً.

وأوضحت رئيس مجلس أمناء مؤسسة الشيخ سعود التعليمية الخيرية سعي المؤسسة الدائم إلى خلق ونشر التسامح بين أفراد المجتمع دون استثناء، وتنظيم العديد من الفعاليات الحملات الإنسانية والخيرية، مؤكدة تحقيق المؤسسة العديد من الإنجازات بفضل رؤية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، حتى حصدت مؤخراً جائزة أفضل مؤسسة داعمة للتعليم من خلال حملة «خلونا نساعدهم» وذلك ضمن مسابقة، جائزة الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان رئيس الدائرة الخاصة للشيخ محمد بن خالد آل نهيان رئيس جمعية واجب التطوعية، وذلك من خلال مساهمتها في دعم وتعليم أكثر من 1970 طالباً وطالبة في جميع المراحل السنية.