550 طالباً يشاركون بـ«العلمي العالمي أبوظبي»

هزاع أبو الريش (أبوظبي)

أكد مبارك سعيد الشامسي، مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، رئيس اللجنة العليا المنظمة للملتقى العلمي العالمي أبوظبي 2019، أن «أبوظبي التقني» نجح خلال الملتقى في تمكين أكثر من 550 من الشباب والطلبة المواطنين والبراعم الوطنية لتقديم الكثير من المشروعات العلمية والابتكارات والأبحاث الجديدة، جنباً إلى جنب مع أقرانهم من مبدعي العالم، مما منحهم الفرص الحقيقية لتبادل وجهات النظر والخبرات والتجارب حول التطورات التكنولوجية الجديدة والمفيدة في مختلف قطاعات العمل والإنتاج مع موهوبي العالم والخبراء. كما نجح المركز في استقطاب أكثر من 17 ألف طالب من مختلف المدارس، لزيارة الملتقى والاستفادة من الخبرات والمهارات التي يقدمها موهوبو العالم الذين استعرضوا نحو 800 مشروع وابتكار وذلك خلال 3 أيام، ضمن 13 فئة مختلفة هي الأحياء والعلوم السلوكية والاجتماعية والكيمياء وعلوم الكمبيوتر وعلوم الأرض والطاقة والنقل والهندسة والتحليلات والإدارة البيئية الكهربائية والميكانيكية والعلوم الرياضية والطب والصحة والفيزياء وعلم الفلك والتكنولوجيا الحيوية. كما تم طرح مشاريع فنية واجتماعية خلال ورش العمل المختلفة إلى جانب الرحلات الثقافية والسياحية والندوات والأنشطة العلمية التي تفاعل معها الجميع واستفادوا منها بالتأكيد.

إلى ذلك كشف روبرتو هيد الجو رئيس المنظمة الدولية للعلوم والتكنولوجيا «ملست» عن أن مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، حقق أرقاما قياسية جديدة خلال تنظيمه الملتقى العلمي العالمي أبوظبي 2019، حيث نظم الملتقى في مركز أبوظبي الوطني للمعارض على مساحة 26 ألف متر مربع، وبمشاركة 2000 من المواهب العالمية التي تمثل 57 دولة، مما يجعل الدورة السابعة عشرة هي الأضخم في تاريخ الملتقى، مؤكداً أن النجاح الباهر للجنة العليا المنظمة للحدث جاء نتيجة لدور القيادة الرشيدة ورقي البنية التحتية وتوفير الإمكانيات اللوجستية الشاملة والعالية التي تتميز بها دولة الإمارات العربية المتحدة.

أرقام قياسية

قال علي محمد المرزوقي، رئيس مهارات الإمارات، في «أبوظبي التقني»: إن الملتقى حقق أرقاما قياسية أخرى عديدة، منها قيام المشاركين بحجز نحو 12 ألف ليلة في 11 فندقا بأبوظبي لمدة عشرة أيام، كما قامت وفود دول عديدة بطلب زيادة مدة الإقامة في الدولة للوقوف على كافة معالمها السياحية الحديثة والتاريخية والتراثية في كافة ربوع الدولة.