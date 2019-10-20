الامارات | دبي توقّع على معاهدة جودة الهواء

شكرا لقرائتكم خبر عن دبي توقّع على معاهدة جودة الهواء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقّعت إمارة دبي على معاهدة جودة الهواء، إلى جانب 34 مدينة قيادية حول العالم، خلال قمة عمداء شبكة المدن الـ40 (C40) القيادية للتغير المناخي، أخيراً.

وتحظى قضايا التغير المناخي والمحافظة على البيئة بأهمية كبرى في خطط واستراتيجيات دبي، إذ أطلقت العديد من المبادرات التي من شأنها الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة وتلوث الهواء.

وأكد الأمين العام للمجلس التنفيذي لدبي نائب رئيس اللجنة التوجيهية لشبكة المدن C40 لدول جنوب وغرب آسيا، عبدالله البسطي، أن التوقيع على المعاهدة يعزز جهود الإمارة الرامية إلى ضمان توفير هواء أكثر نقاءً لسكانها وزوارها، لافتاً إلى أن المعاهدة تسهم في تسريع وتيرة تنفيذ أهداف استراتيجية دبي لجودة الهواء.

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كما أكد المدير العام لهيئة الصحة في دبي، حميد محمد القطامي، أن قضية التغير المناخي واحدة من أهم القضايا المصيرية المعاصرة، التي تتصل بمقدرات الحياة والثروة الطبيعية، وما يعيش عليه الإنسان. وقال إن دبي قادرة على إحداث الفرق في مسارات وبرامج معاهدة جودة الحياة، لما لها من خبرات وتجارب ناجحة في مجالات صون الطبيعة والتصدي لظاهرة التغير المناخي، وغيرها من القضايا البيئية.

وأكد نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، أن الهيئة تسهم في ترسيخ دعائم الاستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ضمن إطار مؤسسي ومنظومة متكاملة، من خلال مشروعات رائدة لإنتاج الطاقة النظيفة.

من جانبه، ذكر المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، مطر الطاير، أن الهيئة نفذت مشروعات ومبادرات كثيرة تُعنى بالاستدامة، منها تعزيز منظومة النقل الجماعي في دبي، التي أسهمت في زيادة عدد مستخدميها من 163 مليوناً عام 2006 إلى أكثر من 589 مليون راكب عام 2018.

دبي قادرة على إحداث الفرق في مسارات معاهدة جودة الحياة.