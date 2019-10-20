الامارات | «التربية»: العام الدراسي المقبل ينطلق في 30 أغسطس

شكرا لقرائتكم خبر عن «التربية»: العام الدراسي المقبل ينطلق في 30 أغسطس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة التربية والتعليم التقويم المدرسي للعام الدراسي المقبل 2020- 2021، إذ سيبدأ الطلبة دوامهم فيه يوم 30 أغسطس المقبل، للمدارس الحكومية (مدارس التعليم العام)، والخاصة التي تعتمد المنهاج الوزاري، والمدارس الأجنبية.

وأفاد التقويم الجديد، الذي نشرته الوزارة على موقعها الإلكتروني، بأن دوام الهيئة الأكاديمية في مدارس التعليم العام والمدارس المطبقة لمنهاج الوزارة، للعام الدراسي المقبل 2020-2021، يبدأ في 23 أغسطس 2020، على أن يبدأ الدوام للطلبة في 30 من الشهر نفسه، ويشهد العام الدراسي المقبل توحيد موعد دوام المدارس الأجنبية مع مدارس التعليم العام والمدارس الخاصة التي تعتمد المنهاج الوزاري، سواء للهيئة الأكاديمية أو الطلبة.

وأوضح التقويم أن إجارة الشتاء لمدارس التعليم العام والمدارس المطبقة لمنهاج الوزارة، ستمتد لأربعة أسابيع بالنسبة للطلبة، تبدأ في 13 ديسمبر 2020، على أن يعود طلاب المدارس إلى مقاعدهم في السابع من يناير 2021، بينما ستكون إجازة الشتاء للهيئة الأكاديمية اعتباراً من 20 ديسمبر 2020 إلى 31 من الشهر نفسه، ولمدة أسبوعين فقط.

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وتبدأ إجازة الشتاء للطلبة في مدارس المناهج الأجنبية، في 13 ديسمبر 2020، لمدة ثلاثة أسابيع، وتنتهي في 31 من الشهر نفسه، ويستأنف الطلبة دراستهم في الثالث من يناير 2021، فيما لم يوضح التقويم إجازة الشتاء بالنسبة لمعلمي هذه المدارس.

وتبدأ إجازة الربيع للعام الدراسي الجديد 2020-2021، بالنسبة لمدارس التعليم العام والمدارس الخاصة التي تطبق منهاج الوزارة، في 28 مارس 2021 لمدة أسبوعين، على أن يعود الطلبة للمدارس يوم 11 من أبريل 2021، بينما تكون الإجازة للهيئة الأكاديمية لأسبوع واحد يبدأ 28 مارس وحتى الأول من أبريل 2021.

وتتوافق إجازة الطلبة في مدارس المناهج الأجنبية مع إجازة طلبة المدارس الحكومية والخاصة التي تعتمد المنهاج الوزاري، حيث تبدأ في 28 مارس 2021، ويعود الطلبة إلى مقاعدهم 11 أبريل 2021.

وينتهي دوام الطلبة في العام الدراسي 2020-2021، بالنسبة لمدارس التعليم العام والمدارس الخاصة التي تطبق منهاج الوزارة والمدارس الأجنبية، في الأول من يوليو 2021، وفي الثامن من الشهر نفسه بالنسبة للهيئة الأكاديمية في المدارس كافة، ليصل عدد أيام التمدرس للعام الدراسي 2020- 2021 إلى 182 يوماً مع الامتحانات.