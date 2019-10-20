الامارات | «خليفة التخصصي» يعتزم إضافة 3 باقات جديدة لدعم السياحة العلاجية

شكرا لقرائتكم خبر عن «خليفة التخصصي» يعتزم إضافة 3 باقات جديدة لدعم السياحة العلاجية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعتزم مستشفى الشيخ خليفة التخصصي في رأس الخيمة، إضافة ثلاث باقات جديدة في مركز تعزيز الصحة، لدعم برنامج السياحة العلاجية، الذي تم إطلاقه ديسمبر 2016، الذي تم من خلاله طرح ثلاث باقات للكشف المبكر عن أمراض القلب والأورام والأمراض المزمنة، ليصبح عدد باقات السياحة العلاجية ست باقات، إثر تسجيل المستشفى إقبالاً ملحوظاً على السياحة العلاجية، واستقبال أكثر من 600 سائح للعلاج مراكز تعزيز الصحة في المستشفى.

وقال الرئيس التنفيذي لمستشفى الشيخ خليفة التخصصي، الدكتور شانغ سوك سوه، لـ«الإمارات اليوم» إن المستشفى يخطط لإضافة باقات وفحوص جديدة، تشمل الباقة الأساسية لصحة المرأة، التي تهدف إلى الكشف المبكر عن سرطان الثدي، وباقة صحة المرأة الشاملة، وتتضمن فحص الهرمونات النسائية، والفحص المبكر عن سرطان الثدي وعنق الرحم، وباقة صحة الرجل الشاملة، وتتضمن الهرمونات الذكورية، وفحص البروستات، وإنزيمات الكبد.

وأضاف أنه مع إضافة الباقات الجديدة يصبح مجموع الباقات التي يحتضنها مركز تعزيز الصحة ست باقات متكاملة، حيث يوجد في المستشفى ثلاث باقات للفحوص الأساسية، وتضم فحوصاً شاملة، هي باقة الكشف عن الأمراض المزمنة، وباقة الفحص المبكر عن الأورام، وباقة الفحص المبكر عن أمراض القلب.

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وأوضح أن مركز تعزيز الصحة أصبح مركز التميز الرابع الذي يحتضنه المستشفى، إضافة إلى مركز طب وجراحة الأورام، ومركز طب وجراحة الأعصاب، ومركز طب وجراحة القلب والأوعية الدموية، حيث تم تخصيص مرافق وكوادر وأجهزة متخصصة للكشف المبكر عن الأمراض.

ولفت إلى أن مركز تعزيز الصحة يشجع على الفحص المبكر عن الأمراض السارية والمزمنة، ويهدف إلى زيادة نمو أعداد السائحين بهدف العلاج، حيث تم اكتشاف حالات مرضية في وقت مبكر، منها حالات أورام حميدة وخبيثة وأمراض مختلفة في القلب والأوعية الدموية، وتم تقديم العلاجات الضرورية، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.

وأشار إلى أن المستشفى استقبل 600 حالة، بهدف إجراء الفحص المبكر في مركز تعزيز الصحة، مضيفاً أن المستشفى يضم أفضل مقومات السياحة العلاجية، ومنها الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي في الدولة، وموقع المستشفى الجغرافي على شارع الشهداء بين شارعي الشيخ محمد بن زايد، والإمارات، فضلاً عن وجود بنية تحتية داعمة للسياحة العلاجية، كشبكة من المطارات القريبة من المستشفى في إمارة دبي وإمارة الشارقة وإمارة رأس الخيمة، وعدد كبير من الفنادق والمراكز التجارية المجاورة.

من جهته، أشار رئيس الاتصال الحكومي والعلاقات الدولية في المستشفى، الدكتور مصطفى السيد الهاشمي، إلى أن المستشفى يعمل على توفير خدمات صحية ذات جودة عالية وأسعار تنافسية، من خلال بناء نظام صحي يدعم التميز في مجال الرعاية الصحية، ضمن قالب سياحي يركز على الكادر المهني والتميز في الخدمات والتخصصات الطبية التي تسهم في استقطاب الراغبين في العلاج.