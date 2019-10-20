الامارات | 3287 مستفيداً من «الحجز الذكي» للمركبات خلال 4 أشهر

شكرا لقرائتكم خبر عن 3287 مستفيداً من «الحجز الذكي» للمركبات خلال 4 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت شرطة أبوظبي أن 3287 شخصاً استفادوا من خدمة الحجز الذكي للمركبات في عهدة مالكها بدلاً من حجزها في ساحة الحجز، وذلك خلال الأشهر الأربعة الأولى منذ تطبيق الخدمة الذكية لحجز المركبات في يونيو الماضي.

وأبلغت «الإمارات اليوم»، أنها فعَّلت أخيراً مجموعة من الخدمات ذات القيمة المضافة، ومنها الخدمة المميزة، وهي عبارة عن طلب توصيل خدمة حجز المركبة وتركيب النظام في الموقع الذي يختاره المتعامل في أي مكان في إمارة أبوظبي أو في الإمارات الأخرى.

وكشفت أنه بات بإمكان المتعاملين حالياً التقدم بطلب تحويل مركباتهم المحجوزة في ساحة الحجز إلى الحجز الذكي لاستكمال المدة المتبقية من الحجز، ويجري العمل على التحول الرقمي لجميع طلبات الخدمة الذكية من خلال منصات التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني لشرطة أبوظبي، لافتة إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهود شرطة أبوظبي المبذولة في سبيل الارتقاء بخدمات المتعاملين إلى أفضل الممارسات.

وذكرت شرطة أبوظبي أنها توفّر خدمة الحجز الذكي للمركبات في جميع مراكز خدمة وإسعاد المتعاملين في مديرية المرور والدوريات في مدينة أبوظبي، والمناطق الخارجية ومنطقة العين ومنطقة الظفرة، مقابل مبلغ وقدره 15 درهماً عن كل يوم حجز.

وذكرت أن الخدمة الذكية لحجز المركبات تشمل جميع أنواع المركبات الخفيفة والثقيلة والشاحنات والحافلات، بحيث يتم تثبيت جهاز الحجز الذكي في المركبات، الذي يرتبط إلكترونياً بغرفة المراقبة لإرسال إشارات تنبيهية عند مخالفة اشتراطات الحجز الذكي للمركبات، بما يضمن عدم تحريك المركبة المحجوزة خلال فترة الحجز في الأماكن المحددة.

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وكانت شرطة أبوظبي قد بدأت في يونيو الماضي تفعيل خدمة الحجز الذكي للمركبات في عهدة مالكها بدلاً من حجزها في ساحة الحجز، عن طريق تثبيت جهاز في المركبات المحجوزة، وفق تقنية متطورة مرتبطة إلكترونياً بغرفة المراقبة لإرسال إشارات عند مخالفة الحجز المنزلي للمركبات وضمان عدم تحرك المركبة المحجوزة، خلال فترة الحجز في الأماكن المحددة.

وأكدت شرطة أبوظبي أن خدمة الحجز الذكي للمركبات، تطبق على المخالفات المرورية المرتكبة في إمارة أبوظبي فقط، وبإمكان السائقين كافة الاستفادة من هذه الخدمة وحجز مركباتهم في عهدتهم في الموقع الذي يختارونه في أي مكان، سواء في إمارة أبوظبي أو الإمارات الأخرى في الدولة.

وذكرت أن متعاملين خارج إمارة أبوظبي استفادوا من خدمة الحجز الذكي، حيث سمحت لهم بتوقيف مركباتهم المحجوزة بالقرب من أماكن سكنهم بعد تثبيت جهاز ذكي يعمل وفق تقنية متطورة مرتبطة إلكترونياً بغرفة المراقبة، لإرسال إشارات عند مخالفة الحجز المنزلي للمركبات وضمان عدم تحرك المركبة المحجوزة، خلال فترة الحجز في الأماكن المحددة.

15 درهماً

تبلغ رسوم الحجز الذكي للمركبات 15 درهماً عن كل يوم، ويتوجب على السائق التوجه بالمركبة المراد حجزها إلى مركز الخدمة، وتقديم المستندات وتشمل الهوية وملكية المركبة، وتثبيت جهاز الحجز الذكي، والتوجه بالمركبة إلى الموقع المحدد قبل الساعة 12 ظهراً، وإعادة تسليم جهاز الحجز الذكي الى أحد مراكز الخدمة بعد انتهاء الحجز.