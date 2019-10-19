"اتصالات" الأولى في تطبيق تقنية "ستاند آلون 5 جي" في الدولة والمنطقة

نجحت "اتصالات" في إجراء أول مكالمة هاتفية بالاعتماد الكامل على شبكة الجيل الخامس بتقنية "Stand-Alone 5G" دون الحاجة إلى الاستعانة بأية شبكات أخرى سابقة، لتصبح بذلك أول شركة اتصالات في الدولة وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحقق هذا الإنجاز غير المسبوق.

ومن خلال هذا الإنجاز، الذي يتماشى مع استراتيجيتها الشاملة والمتمثلة في "قيادة المستقبل الرقمي لتمكين المجتمعات"، تواصل "اتصالات" تعزيز مكانتها الريادية لقطاع الاتصالات المحلي والإقليمي، مستندة على ابتكاراتها المستمرة وجهودها المتواصلة في التحول الرقمي.

وجاء إنجاز اليوم كنتيجة للاختبار الذي تم إجراؤه في الموجة الحاملة 3.5 جيجاهرتز مع طيف قدره 100 ميجا هرتز ومن خلال استخدام هاتف ذكي معتمد بالكامل على شبكة الجيل الخامس، فقد تم تحقيق سرعة تنزيل بيانات عالية وصلت إلى أعلى من 1.5 جيجابت في الثانية، وسرعة إرسال بيانات وصلت إلى 200 ميجابت في الثانية.

وتم إجراء المكالمة بالاعتماد الكامل على شبكة الجيل الخامس"Stand-Alone 5G" ، دون أية حاجة لاستخدام شبكة الجيل الرابع 4G، ويتوقع أنه ستكون الاستفادة القصوى من هذا التطور في مجال الشركات، حيث يمكن الوصول إلى زمن استجابة أقل، وإلى إمكانية استخدام منظومة "network slicing" وهي طريقة توفير مختلف مميزات الشبكة للعملاء كل حسب حاجته من خلال معمارية شبكية واحدة.

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وقال المهندس سعيد الزرعوني، النائب الأول للرئيس لشبكات الهاتف المتحرك في "مجموعة اتصالات": "اليوم تنجح اتصالات في تحقيق إنجاز جديد يعزز ريادتها في توفير أحدث الابتكارات والتقنيات والشبكات ووضعها بين يدي عملائها ومستخدميها، فعلى صعيد شبكة الجيل الخامس مثلاً، استطاعت اتصالات أن تكون الأولى في الدولة والمنطقة في إطلاق هذا النوع المتطور من الشبكات، وفي إطلاق الخدمات والحلول الرقمية والمبتكرة المعتمدة عليها، وبناء على هذه الإنجازات، فقد تمكنت دولة الإمارات من تعزيز مكانتها العالمية الرائدة في قطاع الاتصالات، وهو ما أتاح لنا الفرصة لمشاركة خبراتنا وتجاربنا ولأن نكون نموذجاً يحتذى به في المنطقة".

وأضاف "من خلال هذا التطور فقد أصبح بالإمكان استخدام شبكة الجيل الخامس عبر مختلف القطاعات، لاسيما القطاعات الصناعية منها، وبالشكل الذي يسهم في تحسين إمكانيات الشبكة، وفي توفير الخدمات والحلول الرقمية المعتمدة عليها خاصة الذكاء الاصطناعي".

ويأتي إعلان اليوم كنتيجة لجهود "اتصالات" في بناء شبكة جيل خامس قوية، والارتقاء بها من تقنية غير مستقلة إلى تقنية مستقلة، حيث حرصت "اتصالات" على الوصول إلى إمكانيات شبكة الجيل الخامس الكاملة، والانتقال بها من شبكة غير مستقلة إلى شبكة مستقلة لا تعتمد على غيرها من الشبكات.