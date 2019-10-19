المبتعثون.. سفراء العلم والتسامح

هناء الحمادي (أبوظبي)

المواطنون المبتعثون، سفراء للوطن في العلم والتسامح، ومثلما يقع على عاتقهم الاجتهاد والتحصيل العلمي والنجاح، مطلوب منهم تمثيل الوطن بحكمة وحسن تصرف، لأنهم ينقلون عادات وتقاليد المجتمع.

وتقول إيمان النعيمي، محاضر وأخصائي طب الأسنان، «ماجستير من جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية»: «التسامح أحد القيم الإنسانية السامية التي أرساها ديننا الحنيف، واتخذها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، نهجاً في الحياة والحكم، ما ساهم في نشر السلام، وتعزيز مكانة الإمارات في مختلف المستويات الإقليمية والعالمية».

وتضيف: «التسامح الثقافي أحد المحاور الرئيسة التي ارتكز عليها عام التسامح، وذلك من خلال القيام بالمبادرات المجتمعية والثقافية المختلفة، لا سيما في بلد الابتعاث، فنحن كطلبة مبتعثين وسفراء للوطن في بلد الابتعاث نحمل على عاتقنا مسؤولية التحلي بالمبادئ والقيم التي تساهم في تعزيز ونشر قيم التسامح لنعكس صورة مشرفة عن دولتنا الحبيبة في الخارج.

وتضيف «من خلال وجودي في المملكة المتحدة، أجد التسامح في تعاملي اليومي مع الكادر التدريسي والإداري وزملائي الطلبة من مختلف الأعراق والأديان في الجامعة، ويتجلى ذلك في تقبل الآخر، واحترام عاداتهم وتقاليدهم، وأفكارهم وآرائهم، وميولهم الثقافية والفكرية.

وكوني أحد أعضاء مجلس طلبة الدراسات العليا بكلية طب الأسنان بجامعة ليدز، أحرص على مشاركة الطلبة مناسباتهم الثقافية، وتبادل الحوار حول النموذج الإماراتي في التسامح، والذي يرتكز على حب الخير للجميع، واحترام الأديان ونبذ التطرف.

أما عن المبادرات المجتمعية لعام التسامح في المملكة المتحدة، فتقول: «سنحت لي فرصة المشاركة في مبادرة «إفطار القيم الإماراتية»، التي نظمها المجلس العالمي لشباب الإمارات بالمملكة المتحدة، حيث التقينا خلالها بعض الشخصيات البريطانية، وعدداً من أفراد المجتمع البريطاني، وتبادلنا الحديث حول القيم والعادات والتقاليد الإماراتية الأصيلة وأصول الضيافة الإماراتية. كما أذكر مشاركتي مع زملائي الطلبة المبتعثين في ليدز في مبادرة «مساعدة المحتاجين» في ليدز، الجمعة الأخير من كل شهر، حيث نقوم بتوزيع الأطعمة والاحتياجات الأساسية للمحتاجين، في أجواء تسودها روح المحبة والإخاء، إيماناً منا بأهمية العمل الإنساني والتكافل وخدمة المجتمع.

ومن المبادرات الأخرى التحدي الذي أطلق عليه المجتمع الإماراتي في ليدز اسم «مبادرة خليفة»، وهي عبارة عن تجربة ثرية وفريدة من نوعها، حيث يتوجب من خلالها اجتياز عدة مراحل، كل مرحلة يتخللها بعض المهام التي ترسخ قيم التسامح، مثل التعاون وفعل الخير والتعايش.

النقاش والتحاورمن جانبها، تقول شيخة المزروعي - طالبة دكتوراه في جامعة كنجز كولدج: كطلبه مبتعثين حرصنا أن نبادر بوضع بصمة لهذا الشعار في المملكة المتحدة، حيث قمنا بإطلاق العديد من المبادرات التي تعزز قيم التسامح، منها: «إفطار القيم الإماراتي»، ومبادرة «توزيع المياه الباردة» في الأيام الحارة على المسافرين في محطات القطار، كما حرصنا على فتح باب النقاش والتحاور مع مختلف الديانات في الجامعة والتحدث عن دولة الإمارات وقيم التسامح التي تدعمها ويعيشها جميع المقيمين فيها من مختلف بلدان العالم، وتقول «إن مشاركتنا في الفعاليات يعزز من علاقاتنا مع المجتمع البريطاني وسيعمق هذا التسامح الذي تطلقه دولة الإمارات».

وأضافت: «لا ننسى دور سفارة الإمارات الواضح في نقل وترسيخ قيم التسامح السلام، حيث رعت السفارة في شهر رمضان المبارك «إفطار التواصل بين الديانات»، الذي عقد في المركز الثقافي الإسلامي»، مشيرة إلى أن مثل هذه المبادرات تعزز من مفهوم التسامح الذي تحمله دولتنا وتزيد من عمق الروابط، لافتة إلى أن سفارة الإمارات استضافت فريق الأولمبياد الخاصة البريطاني وساهمت في دعم الفريق، مادياً ومعنوياً.

التسامح واجب

بدوره، يؤكد عيسى الهاشمي طالب مبتعث في جامعة جلاسكو أنه خلال ابتعاثه للخارج تعرف على طلاب من دول وثقافات وديانات مختلفة، ما ساهم في تكوين صداقات جديدة مع طلاب من الصين والهند، ويقول: كل منا شارك الآخر بثقافات دولته، وكان الحديث مشوقاً، بعدها تطور هذا التواصل من أحاديث إلى أفعال، من خلال دراسة اللغة الصينية والسفر إلى الصين، وفي المقابل بدأ صديقي يدرس اللغة العربية، وزار الإمارات.

ويضيف: «كانت هذه التجربة من أروع التجارب في حياتي، علمتني وأظهرت لي أهمية التسامح في المجتمع، وخلال هذا التواصل شاركت مع جمعية الطلبة الصينيين في جلاسكو، وشاركت في حفل العام الجديد الصيني. ويضيف «وكما قال المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «التسامح واجب»، علينا أن نتسامح مع الدول والثقافات الأخرى.

أما محمد عيسى، المبتعث في جامعة شيفيلد في المملكة المتحدة قال: «أهدف دائماً إلى نشر التسامح بين زملائي من مختلف البلدان، ولا يقتصر الأمر على قبول اختلافاتهم فحسب، بل أيضاً توحيد أفكارنا وتحقيق السلام من خلال إجراء مناقشات مثقفة ومحادثات ودية تدعم الاختلافات لإبراز أفضل ما عندنا.

وشاح التسامح

من جانبها، توضح منى الحمادي مبتعثة من جامعة الإمارات العربية المتحدة، وطالبة دكتوراه في مجال إدارة التخطيط الاستراتيجي وعلوم المجتمع - جامعة جلاسكو في بريطانيا أن الأب المؤسس رسخ مفهوم التسامح في الدولة منذ تأسيسها حتى أصبح اليوم نهج حياة على أرضها العامرة بالخير والعطاء.

وتقول «عندما غادرنا الوطن طلباً للعلم والمعرفة، وأملاً لرفعة اسم الوطن، توشحنا بوشاح التسامح، فالمتسامح إنسان قوى الشخصية في مجتمعه، لأنَّ هذه الصفة نبيلة، وتحتاج إلى شخص واثق من نفسه ولديه القدرة على فهم الاختلاف بين الآخرين.

والمتسامح محبوب في أي مكان يحل به ويجعل كل من حوله يهتمون لرأيه ويستمعون له، فهو يتفهم معنى التعاون والتكامل فالمجتمع، وبالتسامح تستبدل مشاعر الحقد والكراهية والرفض بمشاعر السعادة والطمأنينة والإجابية. والتسامح يسهم في نشر الفضائل والمبادئ الأخلاقية السوية التي فطرنا رب العالمين عليها.

يساهم التسامح في نشر الإسلام وتعريف غير المسلمين بمفهوم مبادئ الإسلام الحقيقة بعيداً عن الأفكار الهدامة أو المشوهة.

ويضيف: «بفضل الله أسلمت إحدى صديقاتي الأوروبيات دون أن افتح لها أي موضوع عن الإسلام فقط كانت تتأمل سلوكياتي وتعاملي معها، فبدأت بالتفكر في المبادئ الإسلامية السوية. لم أكن أفتعل أي شيء ليبهرها، أنها رأت فقط الصدق والبشاشة في تعاملي بمثل ما أحب أن أُعامل من تسامح وخلق حسن، ثم بدأت تسألني عن ديني وكنت أجيبها بالاعتدال كنت أجلس معها وأشرح لها بما يهديني له ربي تلك اللحظة من إجابة، وكان هذا نهجي، فالرد نهج اللطف والتسامح، واعتنقت صديقتي الإسلام، وهي مقتنعة وراضية وفخورة بدين التسامح والعفو.

أما زينب أحمد البلوشي، طالبة ماجستير في مجال التربية قسم الطفولة المبكرة، فقالت: أدرس في جامعة ليدز البريطانية، والهوية الوطنية قضية مستقبلية، وعلينا أن نلتزم بها ونسعى إلى تعزيزها من خلال التمسك بالعادات والتقاليد، أينما كنا داخل الدولة أوخارجها.

وتضيف «في فترة دراستي في المملكة المتحدة كطالبة ماجستير في قسم التربية بدأت بتطبيق مشروعي العملي حول مدى تأثير الثقافات المختلفة على الأطفال في إحدى المدارس البريطانية الابتدائية، وذلك عن طريق تنظيم يوم ثقافي إماراتي حافل يشمل عدة فعاليات، حيث قمت بتدريب الأطفال على مشاهد تمثيلية للتعليم، والعرس بين الماضي والحاضر، وتعريفهم على الفن الإماراتي والأكلات الشعبية.

وتتابع «اطلعت على قوانينهم بشكل عام ونظام مناهجهم التعليمية، وعرفت بأنهم يحتفلون بالأديان المختلفة، وأحببت أن أقدم لهم فكرة جميلة عن الثقافة العربية والإسلامية، وبالأخص ثقافة بلادي.

فالعدد كان كبيراً، والوقت كان محدداً وكان يجب علي مراعاة عدة قوانين تفرضها المدرسة، لكن سرعان ما تغلبت على هذه الصعوبات حيث تم توفير اللبس التراثي لمختلف الأعمار للاحتفال باليوم الوطني الإماراتي، لكي أوصف لهم مدى الشعور الجميل الذي نشعر به عند ارتدائنا لهذا اللبس والتي تبرز بدورها قيم وطنية على أبنائها، فرأيت أن أبناء الأجانب أحبوا هذا النوع من اللباس، وشجعني ذلك على أن اقترح على المعلمين ارتداء الزي الإماراتي في هذا اليوم لنتشارك شعور الفرحة بالاحتفال الوطني معاً.

وتضيف: كما قمنا كطلبة مبتعثين بتنسيق وإقامة عدة فعاليات في عام التسامح، وهي مشاريع تطوعية ألزمنا بها أنفسنا. ومن ضمن هذه الفعاليات فعالية «على نهج زايد»، حيث قمنا بإعداد وتوزيع الطعام على أكثر من 70 شخصاً في وسط مدينة ليدز، وأيضاً قمنا بتنسيق يوم العلم في الثالث من نوفمبر في وسط مدينة ليدز.

سمات إنسانية

أما سلطان طارق الحوسني - طالب بكالوريوس قانون دولي في جامعة نوتنغهام ترنت، فيقول:«المجتمعات التي تتأسس على قيم ومبادئ التسامح والمحبة والتعايش هي التي تستطيع تحقيق السلام والأمن والاستقرار والتنمية بجميع جوانبها وترتقي بطموحات وإنجازات أوطانها في مسيرتها نحو المستقبل». ويضيف: «دورنا وواجبنا كمبتعثين أن نعكس هذه السمات الإنسانية من خلال عمل الكثير من المبادرات والأنشطة التي تعزز قيم التسامح، وتقوي مشاعر الحب والولاء تجاه الوطن.