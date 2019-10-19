أبوظبي (وام) توقع «المركز الوطني للأرصاد» أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام رطباً ليلاً وصباح غد على بعض المناطق الساحلية وقد يتشكل الضباب والضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وحركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية /‏‏ 16 - 26 كم/‏‏س، تصل إلى 36 كم/‏‏س أحياناً والخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج ويحدث المد الأول عند الساعة 15:27 والمد الثاني عند الساعة 05:08 و الجزر الأول عند الساعة 08:56 والجزر الثاني عند الساعة 22:37، وبحر عُمان خفيف إلى متوسط الموج.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طقس اليوم صحو وغائم جزئياً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.