سعيد بن طحنون يعزي هويدن الكتبي في وفاة شقيقته

العين (وام) قدم معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان، واجب العزاء إلى هويدن بن ذيبان بن ربيع الكتبي في وفاة المغفور لها شقيقته.

وأعرب معاليه خلال زيارته موقع العزاء بمجلس الظاهر في العين، عن صادق تعازيه ومواساته بوفاة الفقيدة لهويدن بن ذيبان بن ربيع الكتبي وإخوته وأنجاله وأحفاده، سائلاً المولى عز وجل أن يغفر لها، وأن يرحمها، وأن يسكنها فسيح جناته.

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