«القوة الناعمة في صفات زايد».. محاضرة بأبوظبي

دبي (الاتحاد)

ألقى معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، محاضرة في مقر كلية القيادة والأركان المشتركة بالعاصمة أبوظبي، بحضور العميد الركن سيف علي اليماحي، نائب القائد، كبير المعلمين بالكلية، إلى جانب عدد من قادة أفرع وكبار ضباط القوات المسلحة.

وتطرّق معاليه خلال محاضرته إلى مقتطفات من كتابه «القوة الناعمة في الصفات القيادية لزايد، وهي 110 صفات قيادية»، وركّز معاليه على الصفات القيادية الاستثنائية للأب المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وتناول معاليه كيف واجه المغفور له الشيخ زايد، طيب الله ثراه، التحديات الكبيرة التي كانت في بداية مسيرة الاتحاد، واستطاع بحكمته وحنكته وإصراره التغلب عليها، وإنجاح المسيرة الاتحادية.

وعدد معاليه عناصر قيام الدولة التي استند إليها الشيخ زايد قبل الاتحاد والتي مكنته من تأسيس الدولة القوية، وأهمها مكانة وحجم إمارة أبوظبي، وقوتها الاقتصادية.

وأشار معاليه إلى دور المغفور له الشيخ زايد في ترسيخ الهوية الوطنية والمبادئ الأساسية التي ارتكز عليها.وتطرق معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، إلى العديد من الصفات الريادية التي تميز بها زايد- طيب الله ثراه- ومنها قدرته الفائقة على تهيئة الطرق الوعرة وحل المشاكل بحكمة، وأنه لديه سمة الإنجاز «لم يكن من قادة نصف الطريق»، وكان محفزاً للإبداع، راعياً للمبدعين، والموهوبين.