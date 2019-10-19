أنور قرقاش: الإنجاز ومتابعة المشاريع أولوية القيادة ورضا المواطن أساس دولتنا

أبوظبي(الاتحاد) أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن متابعة المشاريع والإنجاز للمواطن يمثل أولوية لدى قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الرشيدة، وأن مشاريع الصحة والإسكان والتعليم ومبادرات التوطين والتكنولوجيا وهموم الأمن والاستقرار يأتي ضمن أولوياتهم، وأن بناء الأوطان ورضا المواطن أساسهما دولة الإنجاز.

وقال معاليه في تغريدة بـ«تويتر»: «لا أذكر عبر سنواتي العديدة في العمل الحكومي إلا وأن متابعة المشاريع والإنجاز للمواطن هو أولوية قيادتنا، مشاريع الصحة والإسكان والتعليم ومبادرات التوطين والتكنولوجيا وهموم الأمن والاستقرار هموم قيادتنا وأولوياتهم، بناء الأوطان ورضا المواطن أساسه دولة الإنجاز». وأضاف معاليه في تغريدة ثانية: «في خضم الهيجان الشعبي الذي تشهده العديد من دول المنطقة، من الواضح أن الأيديولوجيا ليست أولوية الشعوب بل هي تبحث عن العدالة والنزاهة وفرص العمل والعيش الكريم، دور الدولة كما عهدناه من منظور إماراتي هو في هذا الاتجاه، فشرعية واستقرار أي نظام مرتبط بأدائه».

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