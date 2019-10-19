حمدان بن زايد يوجه بمتابعة وتلبية احتياجات أبناء الظفرة

الظفرة (وام)

زار سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، مدينة المرفأ للاطلاع على عدد من المشاريع السياحية التي يتم تنفيذها في المدينة ومراحل إنجازها.

واستهل سموه الزيارة بتفقد شاطئ السباحة الجديد الذي تم تطويره وإنجازه مؤخراً ويمتد على مساحة إجمالية تقارب 50 ألف متر مربع وبطول 360 متراً.

ويعد المشروع نموذجاً في استغلال الموارد وتحسين مظهر المدينة وتطبيق معايير الاستدامة في جميع مراحله، كما يجري العمل على استكمال المشروع بإضافة مرافق خدمية وتجميل طبيعي ومواقف لتطوير الشاطئ بشكل متكامل. كما زار سموه المنطقة المخصصة لأصحاب الكرفانات المتنقلة بالقرب من شاطئ مدينة المرفأ والبالغ مساحتها 37 ألف متر مربع، وذلك منعاً للوقوف العشوائي وبما يخدم سكان المنطقة ومرتادي الشاطئ، في خطوة حرصت خلالها بلدية منطقة الظفرة ممثلة بقطاع خدمات المدن وضواحيها بمدينة المرفأ، على دعم السياحة.

وتنظم البلدية في المنطقة فعالية «الكرفانات المتنقلة» بمشاركة عدد كبير من السياح أصحاب الكرفانات بهدف استقطاب وجذب السياح والزوار إلى منطقة الظفرة للتعرف على معالمها وتعزيز مشاركة المجتمع وتفعيل دوره. ويبلغ عدد الكرفانات التي تشارك في الفعالية نحو 68 كرفاناً من داخل الدولة وخارجها وتتضمن تنظيم سوق شعبي مصغر لبيع المأكولات الشعبية، إضافة إلى عدد من الفعاليات الأخرى.

من ناحية أخرى، استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، في مجلس محمد الفلاحي الياسي بمدينة المرفأ، عدداً من المواطنين واستمع إلى آرائهم ووجهات نظرهم في مختلف الأمور المتعلقة بالخدمات التي تقدم لهم.

ونقل سموه في بداية اللقاء للمواطنين تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، واهتمام سموهما بتطوير وتنمية مدن منطقة الظفرة وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين.

واستمع سموه إلى آرائهم ووجهات نظرهم في مختلف الأمور المتعلقة بالخدمات التي تقدم لهم، ووجه بتلبية احتياجاتهم وبدراسة ومتابعة احتياجات المنطقة بشكل دائم لتطوير المدينة بالصورة المنشودة.

من جانبهم عبر أهالي مدينة المرفأ عن شكرهم وتقديرهم لسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان على زياراته الدائمة لمدن ومناطق الظفرة وتواصل سموه الدائم مع المواطنين الذي يعد أحد أهم دعائم الترابط والأخوة في المجتمع، وعبروا عن سعادتهم بهذه الزيارات التي تجسد روح الأسرة الواحدة التي نشأ عليها أبناء الإمارات جميعهم.

رافق سموه خلال جولته في مدينة المرفأ سلطان خلفان الرميثي وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وعيسى حمد بوشهاب مستشار سمو رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وأحمد مطر الظاهري مدير مكتب ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ومحمد علي المنصوري مدير عام بلدية منطقة الظفرة، والعقيد حمدان سيف المنصوري مدير مديرية شرطة منطقة الظفرة، وراشد عتيق الرميثي المدير التنفيذي لقطاع خدمات المدن وضواحيها بمدينة المرفأ، وعدد من المسؤولين.