عبدالله بن سالم القاسمي يحضر أفراح البقيش وكمال في الشارقة

الشارقة (وام) حضر سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، حفل الاستقبال الذي أقامه حسن عبدالعزيز البقيش بمناسبة زفاف نجله عبدالرحمن إلى كريمة وليد عبد الحميد كمال.

كما حضر الحفل الذي أقيم في نادي الشارقة للرماية والغولف، اللواء سيف الزري الشامسي القائد العام لشرطة الشارقة، وعدد من الشيوخ وكبار ضباط القوات المسلحة والشرطة والشخصيات، وجمع من الأهل والأصدقاء. وتخلل الحفل فقرات تراثية وشعبية ابتهاجاً بهذه المناسبة السعيدة.

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