سعود بن صقر يحضر أفراح الشحي والنعيمي والشيراوي

رأس الخيمة (وام) حضر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أمس، حفل زفاف سليمان علي لحة الشحي إلى كريمة يديد علي يديد الشحي.

وحضر الحفل الذي أقيم في قاعة «البيت متوحد»، الشيخ أحمد بن صقر القاسمي، رئيس هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير، وعدد من الشيوخ وكبار الشخصيات والمسؤولين.

كما حضر صاحب السمو حاكم رأس الخيمة حفل زفاف محمد طارق الشرهان النعيمي إلى كريمة فهد محمد الشيراوي.

وحضر الحفل الذي أقيم بمركز رأس الخيمة للاحتفالات، الشيخ محمد بن صقر القاسمي، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، وعدد من الشيوخ وكبار الشخصيات والمسؤولين.

وقدم صاحب السمو حاكم رأس الخيمة التهاني والتبريكات للعرسان وذويهم، متمنياً لهم حياة زوجية سعيدة.

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