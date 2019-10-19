"رحلة الزمن الجميل" تواصل نجاحها على مسرح القاهرة للعرائس



بإشراف قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، يواصل البيت الفنى للمسرح برئاسة المخرج إسماعيل مختار، تقديم عرض العرائس المسرحى "رحلة الزمن الجميل" على مسرح القاهرة للعرائس بالعتبة، فى الساعة السادسة والنصف من مساء يومى الخميس والجمعة من كل أسبوع .

العرض من إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس، ويعد فانتازيا مسرحية بشكل مليئ بالإثارة والتشويق، وتدور أحداثه حول شخصية الطفلين مرزوق ومرزوقة، اللذان سافرا عبر الزمن ورجعا بالزمن إلى الوراء ٤ آلاف عام فى عصر الفراعنة، وبالتحديد فى عهد الملك اخناتون وعصر التوحيد، وأبحرا فى رحلة للتعريف بتلك الحقبة من مميزات وعيوب، والتعريف بتاريخ مصر الجميل وحضارة أجدادنا، مع مصاحبة الموسيقى والغناء .

" رحلة الزمن الجميل" من تأليف وأشعار يحيى زكريا ، موسيقى وألحان كريم عرفة، أشرف على تصميم العرائس ناجى شاكر، ديكور محمد سعد، تنفيذ عرائس سامية عبد اللطيف، نحت محمود الطوبجي، و العرض فكرة وإخراج محمد نور .