الإعلان عن افتتاح حفل إيمينيم الموسيقي في أبوظبي بمشاركة الدي جي الرائد "داني نيفيل"

يستعد داني نيفيل (Dany Neville)، الدي جي الحاصل على عدد من الجوائز في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنتج الموسيقي الذي فاقت مبيعات ألبومه مليون نسخة، للمشاركة في إحياء حفل موسيقي مع نجم الراب الشهير إيمينيم (Eminem) بتاريخ 25 أكتوبر 2019 في العاصمة أبوظبي، التي تشكّل إحدى محطات جولة إيمينيم العالمية للترويج لألبومه الجديد "كاميكازي" (Kamikaz). ووقع الاختيار على داني للمشاركة في إحياء العرض الافتتاحي للحفل الموسيقي نظراً لخبرته في العمل مع أعلام الموسيقى البارزين والنجوم العالميين، وذلك بعد تعاونه مع عدد من الفنانين مثل سنوب دوج (Snoop Dogg) وتي بين (T-Pain)، وافتتاحه لعدد من الحفلات الموسيقية لنجوم آخرين مثل ماري جيه بليج (Mary J. Blige)، وجانيت جاكسون (Janet Jackson)، وجيه كول (J. Cole)، ولينكين بارك (Linkin Park).

وأصبح داني نيفيل، الذي يعد أحد رواد صناعة الحياة الليلية والترفيه، قوة لا يستهان بها منذ عام 2000 عندما بدأ ببث برنامجه الإذاعي الرائد كأصغر شخصية إذاعية في المنطقة. وقد استمر داني في تخطي الحواجز وتسجيل الأرقام القياسية ليس فقط من خلال تعاونه مع أكثر الفنانين شهرة وتحقيق ألبوماته أعلى المبيعات فحسب، بل أيضاً من خلال ترويجه للمشهد الموسيقي في دولة الإمارات على مستوى العالم. وبعيداً عن مكانته البارزة كواحد من أكثر رواد الدي جي احتراماً وتفضيلاً في الإمارات يقدم داني في برنامجه الإذاعي" ذا فيكس ويذ داني نيفيل" (The Fix with Dany Neville) على إذاعة فيرجن (Virgin Radio) من دبي والذي يقوم من خلاله بزيارة أبرز المناطق المفعمة بالأنشطة الموسيقية على مستوى دولة الإمارات.

وفي معرض حديثه عن الحفل الموسيقي وعد الدي جي داني جمهوره بحفل لا ينسى لموسيقى الهيب هوب القديمة قائلاً: "ليس هناك أحد مبدع مثل إيمينيم في موسيقى الهيب هوب، فهو يحدد مسار الموسيقى في جيلنا ويتخطى كل الحدود بفضل موهبته واختياراته واللعب بالكلمات. وبما أنني ولدت وترعرعت في دولة الإمارات فأنا فخور جداً بجذوري وتأثير الشرق الأوسط على موسيقاي كما أنني متحمس جداً لهذا الحفل واتطلع إلى نشر شغفي وطاقتي على نفس المسرح".