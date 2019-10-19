بطاقتين ذهبيتين في اليوم الأول من جولة شاعرالمليون في الكويت

انطلقت يوم أمس الأربعاء، ثالث جولات لجنة تحكيم الموسم التاسع من برنامج الشعر النبطي "شاعرالمليون"، الذي تنظمه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، والتي تقام في الكويت، وتستمر لمدة ثلاثة أيام في فندق ومنتجع جميرا شاطئ المسيلة.

وفي هذا الإطار، قال عبيد خلفان المزروعي، مدير إدارة التخطيط والمشاريع في اللجنة، إن جولة مقابلة الشعراء في دولة الكويت هي المحطة الثالثة من هذا الموسم للوصول إلى المبدعين في عالم الشعر النبطي ومنحهم الفرصة الكافية للمشاركة أمام شعراء الوطن العربي، وتسليط الضوء على ما يمتلكوه من قدرات تستحق التقدير.

وأضاف المزروعي أن جولة الكويت تحتل في كل موسم مكانة مميزة من حيث حجم المشاركة الكبيرة من الشعراء، وكذلك الأداء المميز الذي يقدمه الشعراء أمام لجنة التحكيم، وتوقع أن تكون هذه الجولة بمستوى أقوى من المواسم السابقة، فلقد كانت نسبة التسجيل مرتفعة والحضور مميز منذ صباح اليوم الأول، متمنياً النجاح والتوفيق لكافة المشتركين في البرنامج.

من جانبه قال سلطان العميمي، مدير أكاديمية الشعر في اللجنة عضو لجنة التحكيم، أن مستويات الشعراء مميزة، وقد استطاع اثنين من الشعراء من لفت انتباه لجنة التحكيم واللجنة الاستشارية وحصولهم على بطاقتين ذهبيتين.

وأوضح العميمي أن هناك شعراء مميزون يشاركون لأول مرة، وأن هناك جيل شعري جديد في هذا الموسم وقادر على المنافسة بقوة، متوقعاً أن يشهد اليومين المتبقين من المقابلات حضور شعراء متميزين بحضورهم الشعري وأدائهم المتقن.

فريق عمل برنامج شاعر المليون يشاطر شعب الكويت فرحتهم بعودة أمير البلاد

أعرب فريق عمل برنامج شاعر المليون، والمشاركين في جولة مقابلة الشعراء في الكويت، عن فرحتهم البالغة بعودة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت إلى بلاده سالماً معافى من الولايات المتحدة، بعد شفاءه من الوعكة التي ألمّت بسموه، داعين الله أن ينعم عليه بموفور الصحة والعافية، وأن ويحفظ سموه للكويت وللخليج العربي وللأمتين العربية والإسلامية.

وتقدم فريق العمل بالتهنئة والتبريك بهذه المناسبة الغالية إلى شعب وحكومة الكويت، وكل من يقيم على هذه الأرض الطيبة، بعودة والد الجميع سالمًا معافى، مؤكدين أن سموه والد الجميع وأن محبته في قلوب الإماراتيين وأبناء الخليج والعالم العربي كبيرة.

وعمت الفرحة أرجاء موقع تصوير المقابلات في فندق ومنتجع جميرا شاطئ المسيلة في الكويت، وقدم عدد من الشعراء قصائد شعرية تعبر عن فرحتهم بهذه المناسبة العزيزة على قلوب الجميع، وسط تفاعل كبير من المشاركين وفريق العمل.



السفير الإماراتي في الكويت يتفقد موقع مقابلات "شاعر المليون"

تفقد سعادة صقر ناصر الريسي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في دولة الكويت، مساء أمس الأربعاء، موقع تصوير مقابلات شعراء برنامج شاعر المليون الذي تنظمه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، والتي تقام في فندق ومنتجع جميرا شاطئ المسيلة في الكويت، وتستمر لغاية 18 أكتوبر 2019.

وتجول سعادته في الموقع بمرافقة عبيد خلفان المزروعي مدير إدارة التخطيط والمشاريع في اللجنة، وإلتقى بأعضاء لجنة التحكيم الأستاذ سلطان العميمي والدكتور غسان الحسن والشاعر حمد السعيد، وأعضاء اللجنة الاستشارية للبرنامج السيد بدر الصفوق والسيد تركي المريخي، وفريق الإعداد والطاقم الفني والتسجيل.

وأعرب الريسي خلال لقاء تلفزيوني أجراه مع الإعلامي عبدالله الكربي ضمن فقرة مجلس شاعر المليون، عن سعادته البالغة بعودة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت إلى بلاده سالماً معافى، بعد رحلة علاج تكللت بالنجاح، مهنئاً شعب الكويت بهذه المناسبة العزيزة، سائلاً العلي القدير أن يمد سموه بموفور الصحة والعافية وأن يبقيه ذخراً وسنداً للكويت وللأمتين العربية والإسلامية.

وأشاد سعادته بجهود فريق عمل البرنامج على ما يبذلونه من جهود كبيرة في سبيل الوصول إلى المبدعين في مجال الشعر النبطي، وأن ذلك يجسد رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة كوجهة حاضنة للإبداع والمبدعين.