الموسم السادس لبرنامج "على خطى العرب" ينطلق بطابع توثيقي غير مسبوق

سيكون الجمهور العربي على موعد يوم الجمعة 18 أكتوبر مع انطلاقة الموسم السادس من برنامج "على خطى العرب" الذي يعود ليستكمل رحلاته في رحاب تاريخ الجزيرة العربية، ضارباً رحاله في رمال صحرائها التي مازالت تخفي الكثير من الأسرار.

ينطلق برنامج "على خطى العرب" الذي سبق لقناة "العربية" أن بثت أجزاءه الخمسة بنجاح كبير منذ عام 2014، هذا الموسم في رحلة جديدة ليرصد مسيرة الإبل في الجزيرة العربية بالعودة الى عصور ما قبل التاريخ، مروراً بالزمن الذي كانت فيه جزيرة العرب خضراء ممطرة ليكشف عن خفايا حضارات غارقة في القِدم صنعت البصمات الأولى للبشرية.

وعلاوة على رصد مسيرة الإبل في الجزيرة العربية في عصور ما قبل التاريخ، يستكشف عيد اليحيى بعينه الفاحصة في الرحلة السادسة للبرنامج آثار أكثر من عشرة آلاف بحيرة جافة في الجزيرة العربية تركت في ترسباتِها أدلةً كثيرة تؤكد أن الجزيرة العربية كانت خضراء وشهدت أمطاراً غزيرة وغابات قزمية قبل نحو 10 آلاف سنة ولم تعرف التصحر إلا قبل 5 آلاف سنة.

وقد وقع الاختيار على الإبل لما لديها من خصوصية في تاريخ العرب. ومن خلال رسومات ونقوش الإبل على الواجهات الصخرية في وسط الجزيرة العربية، تقف الرحلة على الكتابة الثمودية وحياة الثموديين المليئة بالأسرار في تلك الفترة. ويتتبع اليحيى لأول مرة، حياة الثموديين قبل ثمانية آلاف عام عن طريق الأدلة التي تركوها على صخورهم في جبّة وحائل ونجران وغيرها.

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على خطى العرب

انطلق برنامج "على خطى العرب" عام 2014 مقدماً حتى الآن خمسة مواسم، ركزت الرحلة الأولى منه على تقديم أول قاموس مرئي لشعراء المعلقات وسيرهم المكتوبة، بينما أرّخت الرحلة الثانية لتاريخ جزيرة العرب من النواحي الجيولوجية والإنسانية والحضارية والاقتصادية منذ العصور الحجرية الأولى لتوثيق طريق البخور، في حين غطّت الرحلة الثالثة فترة الرفاه الاقتصادي الكبير وتحوّل الجزيرة العربية الى وجهة هامة للتجارة من أوروبا إلى أقصى الشرق.

أما في رحلة البرنامج الرابعة، فانصب التركيز على توثيق قصص السيرة النبوية والوقوف على أبرز محطات طريق الهجرة النبوية من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، بينما انطلقت الرحلة الخامسة تحت عنوان "نساء من جزيرة العرب" لتشمل مواقع مختلفة في السعودية، موثقة قصص نساء كن المحرك الأساسي في مجريات أحداث وحروب تاريخية في الجزيرة العربية.

الدكتور عيد اليحيى

باحث وكاتب سعودي ومُعد ومقدم برنامج على خطى العرب. ولد عام 1973، قاد فريقه، من قناة العربية، مسافة 24 ألف كيلومتر غطت أنحاء المملكة العربية السعودية. حاصل على البكالوريوس في اللغة العربية من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في القصيم والدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة إكستر في (إنجلترا). ويعمل حالياً في مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، وهو كذلك باحث غير متفرغ في مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية. أنجز معارض ومناشط ثقافية عديدة عن تاريخ المملكة العربية السعودية التراثي والاجتماعي والسياسي.