"ديار" تسجل إيرادات قدرها 483,3 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2019

أعلنت "ديار للتطوير" ش. م. ع ("ديار")، شركة التطوير العقاري والخدمات العقارية الرائدة في دبي، اليوم عن نتائجها المالية للأشهر التسعة الأولى المنتهية بتاريخ 30 سبتمبر 2019.

وبلغت إيرادات الشركة 483,3 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام بزيادة نسبتها 3,6% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018 والتي بلغت آنذاك 466 مليون درهم. كما بلغ صافي أرباح الشركة 53 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.

وفي تعليقه على هذه النتائج، قال سعيد القطامي، الرئيس التنفيذي لشركة "ديار للتطوير": "شهدت محفظة الضيافة في شركة ’ديار‘ ازدهاراً ملحوظاً هذا العام عقب افتتاح فنادق ’ميلينيوم أتريا الخليج التجاري‘، و’ميلينيوم البرشاء‘، وستساهم هذه المشاريع الرائدة في توفير إيرادات مستدامة للشركة. كما أننا نستعد لتسليم منطقة ’أفنان ديستريكت" والتي تم استكمال الإعمال الإنشائية فيها، وهي المرحلة الأولى من مشروع المجمع السكني المتكامل ’ميدتاون‘. وسيشكل تسليم المرحلة الأولى من المشروع محطة هامة مع استعدادنا لاستقبال السكان في مجمع استثنائي يلبي مختلف احتياجات العائلة".

ومع اقتراب تسليم "منطقة أفنان"، من المتوقع أن يتم إنجاز منطقة "دانية ديستركت" والتي تضم 579 شقة سكنية بحلول نهاية عام 2019 ؛ وهي المرحلة الثانية من مراحل "ميدتاون" الست. وتوفر منطقة "أفنان ديستركت" 659 شقة سكنية موزعة على 7 مباني، تبدأ من شقق الاستديو وحتى 3 غرف نوم – وقد تم بيع كافة الوحدات.

من الجدير بالذكر أن "ديار للتطوير" هي شركة مدرجة في سوق دبي المالي ويمتلك فيها "بنك دبي الإسلامي" حصة الأغلبية، وتعد إحدى شركات التطوير العقاري الرائدة في دبي ولديها وحدات عقارية منتشرة في عدد من المناطق البارزة ونطاقات التوسع العمراني المتميزة في الإمارة. وقد تمكنت "ديار للتطوير" خلال مسيرتها الطويلة من تقديم محفظة شاملة من العقارات التجارية والسكنية التي تتمتع بأعلى مستويات الخدمة والجودة.