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كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن 19 أكتوبر 2019

بالصور| نظرة على فندق أنداز دبي ذا بالم الجديد

من المقرر أن يفتتح أول فندق يحمل علامة Andaz في دبي، وهو Andaz Dubai The Palm أبوابه يوم الأحد 1 ديسمبر القادم.

يقع الفندق في نخلة جميرا، على شاطئ خاص طوله 300 متر، وعلى مسافة قريبة من مركز نخيل للتسوق.

ويحتوي على برجين من 15 طابقًا يستوعبان 217 غرفة و 116 شقة مخدومة مع ديكور مستوحى من الفنون والحرف العربية المعاصرة. سيتم عرض القطع الفنية التي تسلط الضوء على أعمال الفنانين المحليين في داخل الفندق.

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وسيضم الفندق الجديد المواجه للشاطئ خمسة أماكن لتناول الطعام: مطعم حي The Locale، و Hanami ذو الطابع الياباني، و Knox الحديث تحت الأرض، و Coco لأولئك الذين يرغبون في تناول طعام غير رسمي بجوار حمام السباحة وصالة The Andaz Lounge التي تتميز بالمقاعد المريحة ومنطقة الجلوس الفاخرة المحاطة بالكتب. ويوجد أيضًا مركز للياقة البدنية وسبا ومرافق للاجتماعات، فضلاً عن مسبح في الهواء الطلق.

ويمكن للراغبين في الحصول على أفضل صور Instagram أن يتوجهوا إلى تراس مسبح Cabana المخصص للبالغين فقط، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.