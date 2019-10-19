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كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن 19 أكتوبر 2019

بالصور| مهرجان قوارب التنين في أبوظبي

يستضيف فندق شانغريلا قرية البري، أبوظبي في تقليدٍ سنوي، مهرجان قوارب التنين بدورته الثالثة عشرة يومي 18 و19 أكتوبر 2019.

وسبق أن استضاف الفندق الفاخر الدورة الثانية عشرة من الفعالية الترفيهية في شهر مارس الفائت، ليعود إلى تنظيمها مجدداً بعد 7 أشهر فقط في سابقة هي الأولى من نوعها.

ويتشكل كل فريق من 20 شخصاً مقابل رسم دخول قدره 10 آلاف درهم. أما سباق كأس المجتمع، فيضم فرقاً مؤلفة من 12 شخص كحد أقصى مقابل رسم دخول قدره 5 آلاف درهم.

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كما يوفر السباق منصات خاصة للفرق المدرسية والجامعية والفرق الدولية مقابل رسم دخول قدره 2500 درهم بالإضافة إلى مشاركات فردية بقيمة 500 درهم للشخص الواحد.

فيما يلي نظرة على مهرجان قوارب التنين في أبوظبي بحسب صحيفة ذا ناشيونال.