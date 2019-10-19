كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بالصور| مهرجان إنسومنيا للألعاب في دبي

انطلقت في دبي فعاليات مهرجان إنسومنيا للألعاب الإلكترونية للمرة الأولى في المنطقة، والذي يعد من أهم وأكبر الفعاليات العالمية.

ويُقام المهرجان العالمي على مدار ثلاثة أيام في ميدان جراندستاند، متضمناً العديد من الفعاليات والأنشطة ومنافسات الألعاب الإلكترونية والافتراضية، لتستقطب عدة آلاف من ممارسي وعشاق تلك الألعاب من مختلف أنحاء المنطقة، للاستمتاع بهذا الحدث الذي انطلقت نسخته الخاصة بالمملكة المتحدة للمرة الأولى عام 1999، في حين من المتوقع أن يتحول مع إقامته في دبي إلى فعالية رئيسة على أجندة فعالياتها المرتبطة بالجيل الجديد من صناعات المستقبل.

ويرحب مهرجان إنسومنيا دبي بجميع عشاق الألعاب الإلكترونية الهواة والمحترفين، وبالعائلات لخوض هذه التجربة الفريدة، سواء من خلال المشاركة في الألعاب أو الاستمتاع بمشاهدة المنافسات التي ستقام في إطاره، حيث يوفر المهرجان المتخصص في الألعاب الإلكترونية أنشطة متنوعة تناسب كافة الأعمار وتضمن لهم تجربة حافلة بالمتعة التشويق.

الصور التالية التي نشرتها صحيفة غلف نيوز تأخذنا في جولة بمهرجان إنسومنيا الأول للألعاب الإلكترونية في دبي.