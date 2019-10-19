الامارات | أسرة الياحد تودع الشقيقين مايد وسعيد إثر وفاتهما بحادث مروري بليغ في رأس الخيمة

شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة الياحد تودع الشقيقين مايد وسعيد إثر وفاتهما بحادث مروري بليغ في رأس الخيمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فقدت أسرة الياحد في رأس الخيمة الأول من أمس اثنين أبنائها، وهما: مايد علي الياحد 21 سنة وسعيد علي الياحد 11 سنة إثر وقوع حادث مروري أليم على طريق الشيخ محمد بن زايد تقاطع شارع الشهداء، حيث شيع أهالي مدينة الشيخ خليفة في منطقة الظيت الجنوبي برأس الخيمة جثمان الشقيقين إلى مثواهما الأخير بعد أداء صلاة الجنازة عليهما في مسجد الشيخ زايد في كورنيش القواسم برأس الخيمة.

وقال علي الياحد والد المتوفيين، لـ "الامارات اليوم"، إنه يشعر ببالغ الحزن والأسى لوقوع الحادث المروري البليغ وفقدانه اثنين من أبناءه وإصابة زوجته وابنته وشقيقة زوجته وابنتها بإصابات متفاوتة.

وأوضح، "تلقيت اتصالا هاتفيا بوقوع حادث لأسرتي على طريق الشيخ محمد بن زايد تقاطع شارع الشهداء برأس الخيمة، وعلى الفور توجهت إلى المكان وشاهدت المركبة متدهورة نتيجة اصطدامها بالحاجز المروري على جانب الطريق، كما شاهدت أفراد أسرتي وشقيقه زوجتي وابنتها مصابين بإصابات بين البليغة والمتوسطة والبسيطة.

وأضاف أنه وفق رواية أفراد أسرته فإن مركبتين دخلتا مسار مركبة أسرته بشكل مفاجئ، وقام سائقيها بحركات استعراضية، ما أدى إلى ارتباك ابنته وانحراف مركبتها عن مسارها اصطدامها بالحاجز الحديدي على جانب الطريق.

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ومن جهته قال الرئيس التنفيذي للإسعاف الوطني، أحمد الهاجري، لـ"الامارات اليوم" إن غرفة العمليات تلقت مساء أول من أمس الساعة 7.48 دقيقة بلاغا يفيد بوقوع حادث مروري على طريق الشيخ محمد بن زايد مع تقاطع شارع الشهداء برأس الخيمة، حيث تم التعامل مع البلاغ بأسرع وقت ممكن وفق الإجراءات التي المتعبة في الإسعاف الوطني.

وأوضح أنه بعد دقيقة من تلقي البلاغ تم إرسال أول سيارة اسعاف للمكان البلاغ، حيث وصلت إلى مكان الحادث خلال ثماني دقائق من تلقي البلاغ، واستمر التواصل إرسال ووصول خمس سيارات الإسعاف إضافية إلى المكان في وقت قياسي.

وأضاف أن أول سيارة اسعاف وصلت للمكان كانت مستجيب أول، وتم إلحاقها بخمس سيارات اسعاف، حيث تبين من خلال البلاغ وجود 6 مصابين في المكان نتيجة الحادث المروي.

وأشار إلى أن سيارات الإسعاف الوطني قامت بنقل أربع إصابات بليغة إلى متشفى خليفة التخصصي، كما تم نقل مصابتين الأولى متوسطة والأخرى إصابة بسبطة إلى مستشفى صقر الحكومي لتلقي العلاج.