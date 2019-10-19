كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن استأجر سيارة رولز رويس غوست في دبي مقابل 2 درهم فقط

يقدم موقع إلكتروني لتأجير السيارات عبر الإنترنت في دبي سيارات فاخرة للإيجار بخصم يصل إلى 99 في المائة.

وإذا كنت ترغب باستئجار إحدى السيارات فأنت بحاجة إلى دفع رسوم اشتراك تتراوح ما بين 200 درهم و 500 درهم.

وخلال فترة الاشتراك يمكنك استئجار السيارات الفاخرة بسعر يتراوح بين 1 و 30 درهم بحد أقصى ليوم واحد في دولة الإمارات، ويمكن استئجار لامبورغيني هوراكان على سبيل المثال بأقل من 5 درهم وسيارة فيراري مقابل 10 درهم وسيارة رولز رويس غوست مقابل 2 درهم فقط، بحسب غلف نيوز.

وقال محمد زاهد، الرئيس التنفيذي ومؤسس ثلاث شركات في الإمارات بما في ذلك مشروع للسيارات عبر الإنترنت يسمى Myride.ae، الذي قدم العروض الحالية اعتبارًا من 22 أكتوبر “تعد دبي نقطة ساخنة لزوار النخبة الذين يحبون المجيء إلى هنا للتشمس والرمال. ومع الطقس البارد، نتوقع دخول المزيد من الزوار إلى الإمارات. وهذا العام أردنا القيام بشيء مختلف، لقد قررنا تقديم خصم يصل إلى 99 بالمائة على سياراتنا الرياضية والسيارات الفاخرة”

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وأضاف “هذا برنامج قائم على الولاء، حيث يقوم العملاء بالتسجيل على موقعنا على شبكة الإنترنت والاشتراك لدينا. ويقرر العملاء الفترة الزمنية التي يرغبون في الحصول على الاشتراك فيها. وخلال هذه الفترة يمكنهم الاستفادة من السيارات الفاخرة مقابل هذه الأسعارد المنخفضة”.

وأوضح زاهد “إذا أخذنا سيارة لامبورغيني هوراكان كمثال، فإيجارها يبلغ عادة 2،900 درهم يوميًا بالإضافة إلى وديعة تأمين بقيمة 5000 درهم ستتم إعادتها بعد 21 يومًا. ولكن إذا كان لديك اشتراك، فيمكنك يالحصول عليها مقابل 5 دراهم فقط في اليوم دون إيداع ضمان”.