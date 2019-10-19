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كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن 19 أكتوبر 2019

بالصور| مهرجان الريم في أبوظبي

أطلقت أبوظبي أول مهرجان خارجي مجاني للشتاء يوم الخميس 17 أكتوبر، مع إطلاق مهرجان الريم.

ستشهد فعاليات أبو ظبي 30 حدثًا ونشاطًا في جزيرة الريم والكورنيش والبطين وجزيرة الحديريات وفي وسط المدينة خلال الأشهر المقبلة.

وتعد الحملة الثقافية جزءًا من خطة لضمان أن الإمارة هي أفضل مكان لممارسة الأعمال التجارية أو الزيارة أو العيش.

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وحضر المئات ليلة الافتتاح لمهرجان الريم، مع العشرات من الأنشطة لجميع أفراد الأسرة من الطائرات الورقية إلى الموسيقى الحية.

ويختتم مهرجان الريم اليوم 19 أكتوبر وتقام الفعاليات من الساعة 4 مساءً إلى 11 ليلاً وهو مجاني للحضور ومفتوح للجميع، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.