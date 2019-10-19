كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن كيف يقارن انخفاض أسعار العقارات في دبي مع مدن العالم؟

انخفضت أسعار العقارات في دبي بأكثر من تسعة في المئة خلال العام الماضي مع صراع أسواق العقارات في عدد من مدن العالم من الفئة الأولى، وفقاً لبحث جديد.

وأظهر أحدث مؤشر للمدن السكنية العالمية في نايت فرانك، والذي يغطي إجمالي 150 مدينة، أن الأسعار في دبي انخفضت بنسبة 9.4 في المائة بين الربع الثاني من عام 2018 ونهاية يونيو من هذا العام.

وكشف التقرير أن عددًا من أفضل مدن العالم تجد نفسها في الثلث السفلي من تصنيفات المؤشرات لهذا الربع، بما في ذلك لندن ونيويورك وأوكلاند وروما ودبي وسيدني، ولا تزال دبي أكثر الأماكن المرغوبة لشراء العقارات.

وفي عدد من هذه المدن، يواصل القطاع العقاري التفوق في السوق الرئيسية، بينما في مدن أخرى، يشير تحليل تحركات الأسعار في الربع الأخير إلى أن معدل الانخفاض قد بدأ في التباطؤ.

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وفي أحدث تقرير، تم تجاوز انخفاض أسعار العقارات في دبي فقط في سيدني (9.6 في المائة).

وعلى المستوى العالمي، كانت مدينة شيآن في الصين هي المدينة التي حققت أعلى معدل نمو سنوي في الربع الثاني (25 في المائة) بينما كان متوسط ​​نمو الأسعار السنوي في 150 مدينة 3.5 في المائة.

وقال نايت فرانك إن 80% من المدن التي تم تحليلها شهدت ارتفاعًا في الأسعار خلال العام حتى الربع الثاني بمتوسط ​​نمو سنوي بلغ 5.9% في مدن الأسواق الناشئة و 2% متوسط ​​نمو سنوي للأسعار في مدن الأسواق المتقدمة، بحسب أريبيان بيزنس.