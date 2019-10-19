الامارات | «الأمن الفكري» يدعو إلى الوحدة والتسامح

شكرا لقرائتكم خبر عن «الأمن الفكري» يدعو إلى الوحدة والتسامح والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعا مؤتمر «الإعلام بين خطاب الكراهية والأمن الفكري»، الذي عقد بمدينة الزرقاء الأردنية في شهر مايو 2017، إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتقاسم الثروات، باعتبارهما من أهم أدوات نبذ الكراهية وإيجاد وتكريس خطاب إيجابي، يدعو إلى الوحدة والتسامح بين أبناء الوطن الواحد.

وأكد المؤتمر، في بيانه الختامي، ضرورة تفعيل دور المنظمات الحقوقية العربية والإسلامية، ومنحها الثقة والقدرة على مخاطبة الجهات الدولية الفاعلة في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي.

وأوصى بوضع ميثاق شرف للإعلام العربي، يتم الالتزام به من قبل وسائل الإعلام، ما يسهم في تحملها مسؤوليتها الأخلاقية، وتشجيع الصحافة الحرة والإعلام الديمقراطي على كشف حالات مواطن الخلل في الحياة العامة وتعقبها.

وشدد على ضرورة عدم التسليم بصحة أي معلومة أو خبر إلا من خلال مصادر وقنوات معروفة، مؤكداً حرية الوصول إلى المعلومات، بهدف الحيلولة دون انتشار الشائعات حول الأحداث الجارية، والتنسيق بين وسائل الإعلام الرسمية ومنصاتها الإلكترونية.

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وطالب المؤتمر وسائل الإعلام والاتصال الرقمي بالتركيز على القيم والثوابت المشتركة بين الدول العربية، وألا تكون عاملاً في إثارة النزاعات والصراعات عبر أدائها الإعلامي والاتصالي.

ودعا وسائل الاتصال العربية والإسلامية إلى الاهتمام بقضايا الأمة والمواطنين في أجواء من التعددية والحرية المسؤولة، والاستقلالية المهنية المتطورة، موصياً بإنشاء مراصد إعلامية عربية وإسلامية في الدول الغربية تتابع المنتج الإعلامي الغربي بكل صوره وأشكاله.

كما دعا المؤتمر، كذلك، إلى إنشاء منصات إعلامية مشتركة الإعداد والإنتاج والإخراج، في مختلف الدول العربية والإسلامية، هدفها إنتاج خطاب إعلامي مدعم بالصورة الإعلامية التقنية، ودعم حقوق الإنسان والحريات الأساسية، والإعلاء من قيمة الإنسان واحترامها، إضافة لدعم حرية الاعتقاد وتقبل الآخر.

وطالب وزارات: التربية والتعليم، والتعليم العالي، والبحث العلمي، والمؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة، بالتشديد في إيلاء موضوع خطاب الكراهية العناية والرعاية الخاصة عند طلبة المدارس والجامعات لمحاصرته ومنعه.