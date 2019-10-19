الامارات | 50 ألف متر مربع مساحة شاطئ السباحة الجديد في مدينة المرفأ

شكرا لقرائتكم خبر عن 50 ألف متر مربع مساحة شاطئ السباحة الجديد في مدينة المرفأ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - زار سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، مدينة المرفأ، للاطلاع على عدد من المشروعات السياحية التي تنفذ في المدينة، ومراحل إنجازها.

واستهل سموه الزيارة بتفقد شاطئ السباحة الجديد، الذي تم تطويره وإنجازه، أخيراً. ويمتد على مساحة إجمالية تقارب 50 ألف متر مربع، بطول 360 متراً.

ويعد المشروع نموذجاً في استغلال الموارد، وتحسين مظهر المدينة، وتطبيق معايير الاستدامة في جميع مراحله. كما يجري العمل على استكمال المشروع بإضافة مرافق خدمية، وتجميل طبيعي، ومواقف، لتطوير الشاطئ بشكل متكامل.

وزار سموه المنطقة المخصصة لأصحاب الكرفانات المتنقلة، بالقرب من شاطئ مدينة المرفأ، البالغة مساحتها 37 ألف متر مربع، منعاً للوقوف العشوائي، وبما يخدم سكان المنطقة ومرتادي الشاطئ، في خطوة حرصت خلالها بلدية منطقة الظفرة، ممثلة بقطاع خدمات المدن وضواحيها، على دعم السياحة.

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وتنظم البلدية في المنطقة فعالية «الكرفانات المتنقلة»، بمشاركة عدد كبير من السياح أصحاب الكرفانات، بهدف استقطاب وجذب السياح والزوار إلى منطقة الظفرة للتعرف إلى معالمها، وتعزيز مشاركة المجتمع، وتفعيل دوره.

ويبلغ عدد الكرفانات التي تشارك في الفعالية نحو 68 كرفاناً من داخل الدولة وخارجها، وتتضمن تنظيم سوق شعبي مصغر لبيع المأكولات الشعبية، إضافة إلى عدد من الفعاليات الأخرى.

واستقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، في مجلس محمد الفلاحي الياسي، بمدينة المرفأ، عدداً من المواطنين، واستمع إلى آرائهم ووجهات نظرهم في مختلف الأمور المتعلقة بالخدمات التي تقدم إليهم. وأكد سموه في بداية اللقاء للمواطنين اهتمام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتطوير وتنمية مدن منطقة الظفرة، وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين.

واستمع سموه إلى آرائهم ووجهات نظرهم في مختلف الأمور المتعلقة بالخدمات التي تقدم إليهم، ووجه بتلبية احتياجاتهم، ودراسة ومتابعة احتياجات المنطقة بشكل دائم، لتطوير المدينة بالصورة المنشودة.