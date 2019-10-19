الامارات | «الروح الإيجابية» تخفض مؤشر الجريمة في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن «الروح الإيجابية» تخفض مؤشر الجريمة في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد القائد العام لشرطة دبي، اللواء عبدالله خليفة المري، أن مبادرة «الروح الإيجابية» أسهمت في انخفاض مؤشر الجريمة.

وأضاف، خلال اطلاعه على سير العمل في المبادرة، أنها تواكب أهداف «عام التسامح»، من خلال ترسيخ قيم التعايش والحوار بين أفراد المجتمع، واحترام الآخرين وتقبلهم، مع نبذ كل أشكال التطرف والكراهية والعنف والعصبية والتمييز، إضافة إلى الاستفادة من الرياضة كأداة اجتماعية فعّالة لاستغلال أوقات الفراغ، بما يعود بالنفع على كل أفراد المجتمع بمختلف فئاتهم وأعمارهم.

واستعرض منسق عام المبادرة، الملازم أول أحمد البحر، نتائج المبادرة في العام الماضي، مقارنة بالعام الجاري، مؤكداً تنفيذها على أربع مراحل في عام 2018، إذ كانت المرحلة الأولى في منطقة مردف، وتضمنت إقامة خمس فعاليات رياضية، و12 محاضرة توعية، استفاد منها 695 شخصاً، ما أسهم في خفض مؤشر الجريمة في المنطقة بنسبة 9.76%. والمرحلة الثانية في منطقة المحيصنة، وتضمنت تنفيذ ثماني فعاليات، و15 محاضرة توعية، استفاد منها 880 شخصاً، ما أدى إلى خفض مؤشر الجريمة في المنطقة بنسبة 67.75%. والمرحلة الثالثة في منطقة البرشاء، وتضمنت تنفيذ سبع فعاليات، و13 محاضرة توعية، استفاد منها 1632 شخصاً، ما أدى إلى خفض مؤشر الجريمة إلى 51.34%. وأما المرحلة الرابعة، ففي منطقة القوز، وتضمنت تنفيذ ثماني فعاليات، و18 محاضرة توعية، استفاد منها 1819 شخصاً، وانخفض مؤشر الجريمة فيها إلى 0%. أما في العام الجاري، فتم تنفيذ المرحلة الأولى في منطقة الطوار، من خلال ثماني فعاليات رياضية، و13 محاضرة توعية، استفاد منها 6963 شخصاً، ما أدى إلى انخفاض مؤشر الجريمة في المنطقة بنسبة 39.2%. والمرحلة الثانية في منطقة السطوة، وتضمنت تنفيذ خمس فعاليات، وست محاضرات توعية، استفاد منها 3372 شخصاً، ما أسهم في انخفاض مؤشر الجريمة إلى صفر.

- مؤشر الجريمة في القوز

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انخفض إلى 0%.

بعد تنفيذ 18 محاضرة

توعية استفاد

منها 1819 شخصاً